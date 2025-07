L’hécatombe se poursuit chez Microsoft. Le journaliste Jason Schreier avait prévenu : une vague de licenciements massive était prévue dans le courant de la journée du 2 juillet 2025. Cela n’a pas loupé, et ce sont plus de 9000 employés, soit 4% de sa masse salariale, qui ont été remerciés au travers de toutes les divisions de la firme de Redmond. Celle de Microsoft Gaming, et par extension Xbox, a lourdement été impactée.

Nouveaux licenciements chez Xbox

Si aucun chiffre précis n’a pour l’heure été donné, Bloomberg affirme que King, branche dédiée aux jeux mobiles emblématiques comme Candy Crush, est contraint de se séparer de 10% de ses effectifs, soit environ 200 employés. Selon les informations de Windows Central, des licenciements ont également eu lieu au sein de la division ZeniMax Media (dont Bethesda), les équipes marketing étant directement concernées. Au global, ce sont les Xbox Studios dans leur globalité qui pourraient être concernés par cette nouvelle vague de licenciements, notamment du côté de l’Amérique.

Dans une lettre envoyée aux employés, Phil Spencer invoque une décision stratégique pour permettre la « durabilité » de la branche gaming et gagner en agilité. Certains niveaux hiérarchiques seront supprimés, quand certaines activités prendront fin ou seront considérablement réduites. Aucune autre information n’a été fournie pour l’heure. Cette énième vague de licenciement intervient à un moment où Xbox « a plus de joueurs, de jeux et d’heures de jeux que jamais auparavant. Notre plateforme, hardware et notre feuille de route de jeux n’ont jamais été aussi forts. Ce succès se base sur des décisions difficiles que nous avons prises auparavant », explique le patron de Xbox dans sa lettre. Depuis deux ans maintenant, Microsoft a remercié plus de 20 000 personnes.

Une exclusivité attendue annulée

Selon les sources de VGC, le studio Rare (Sea of Thieves) a lui aussi été impacté. Le nombre de postes touchés est pour l’instant inconnu, mais ces licenciements ont entraîné l’annulation pure et simple d’Everwild. En comptant la phase conceptuelle, le jeu était en développement depuis presque une décennie. Un titre très attendu, mais qui peinait à trouver la bonne direction et qui avait subi récemment un reboot selon les sources de VGC. Depuis son annonce en 2019, l’exclusivité Xbox s’était montrée particulièrement discrète, mais Phil Spencer avait tenu à rassurer les nombreux joueurs qui l’attendaient énormément : « des progrès ont été faits. » Malheureusement on ne verra finalement jamais ce titre pourtant prometteur.

Sources : TheVerge, Bloomberg, WindowsCentral, VGC