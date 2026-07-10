À chaque nouveau jour ses affreuses nouvelles. Tandis que PlayStation continue de faire face à la gronde des joueurs après avoir annoncé son intention d’abandonner le marché physique début 2028, Xbox, de son côté, a officiellement donné le coup d’envoi de sa grande restructuration. Et si certains joueurs doutaient encore du fait que l’expression « bain de sang » répétée la semaine dernière soit justifiée, les dernières nouvelles nous prouvent désormais qu’elle ne pouvait pas être plus juste. Et ce n’est pas id Software, studio à l'origine de DOOM, qui va dire le contraire.

Xbox licencie une majeure partie des employés d’id Software

En effet, le fameux « reset de Xbox » annoncé par Asha Sharma a beau s’être déroulé sans aucune fermeture de studio cette fois-ci, cela n’empêche quand même pas la firme de Redmond de trancher dans le vif de ses effectifs. En plus de se séparer de quatre de ses studios, ce sont ainsi plus de 3 200 licenciements qui sont attendus au cours de l’année fiscale 2027, dont 1 600 dès aujourd’hui. Et après Obsidian Entertainment, c’est malheureusement au tour d’id Software d’en faire les frais en marge de la sortie de DOOM: The Dark Ages Revelations.

Comme révélé par Video Games Chronicle, il apparaît que 136 licenciements ont été opérés au sein des effectifs du studio, à raison de 96 personnes travaillant directement sur place au Texas, et de 40 personnes travaillant en distanciel. Sachant qu’id Software était composé de 185 employés au total, cela signifie par conséquent que plus de 73.5% des effectifs du studio ont aujourd’hui été remerciés, ce qui laisse les créateurs de DOOM dans un état plus qu’inquiétant à l’issue de la restructuration en cours chez Xbox.

Les créateurs de DOOM sont « sous le choc »

« Je suis encore sous le choc de la brutalité de ces licenciements », a alors déclaré Derek Best artiste VFX chez id Software, qui fait malheureusement partie des employés concernés après douze ans de bons et loyaux services. « Des décennies de savoir-faire ont été anéanties d’un seul coup au sein du studio », affirme-t-il sur LinkedIn. « L’équipe VFX a été réduite à un seul artiste, sans chef de projet ni producteur. Le programmeur moteur à l’origine des améliorations considérables apportées au pipeline des VFX a lui aussi été licencié ».

« Tous les développeurs maîtrisant Houdini pour la modélisation procédurale ou les animations mises en cache ont été licenciés. Tout le travail réalisé sur DOOM: The Dark Ages avec ce logiciel a donc été perdu, personne n’étant en mesure de le poursuivre. Bon travail, Microsoft. Rien ne symbolise mieux la réussite en affaires que de réduire une équipe à néant, de la reléguer au rang de simple studio de soutien, tout en se débarrassant de ses impressionnantes avancées technologiques », conclut alors l’ex-employé de Xbox avec une amertume compréhensible.

Et il n’est évidemment pas le seul. En réponse au post de son collègue, Todd Boyce, autre artiste VFX lui aussi licencié de chez id Software, a dénoncé le timing avec lequel tout cela s’est déroulé. « Voilà à quoi ressemblent la folie et la cupidité ignobles des entreprises. Quel mépris total envers ceux qui ont passé des mois à faire des heures supplémentaires non rémunérées pour réaliser ce DLC. […] La manière dont cela a été fait, le moment choisi et les conséquences que cela aura sur la marque id Software et sur ceux qui y travaillent encore est tout simplement insultant ».

Un « bain de sang » auquel personne ne s’attendait

Autant dire que l’on ne peut que partager la colère des créateurs de DOOM, qui se retrouvent ainsi à lancer Revelations dans un contexte particulièrement dramatique. Après tout, rappelons que le DLC de DOOM: The Dark Ages, disponible depuis le 7 juillet dernier, est le fruit de plus d’un an de travail pour le studio, aujourd’hui meurtris par le « bain de sang » dont il est victime. « Nous pensions que nous serions peut-être touchés, mais pas à cette échelle », a en effet confié l’un des employés licenciés par Xbox auprès du média GamesBeat.

Sources : VideoGamesChronicle, GamesBeat, LinkedIn