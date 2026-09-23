Comme annoncé en juillet dernier, le « bain de sang » continue chez Xbox. En effet, ce n’est pas un secret : alors que 1 600 licenciements ont déjà été effectués au sein de l’entreprise cet été, 1 600 autres sont désormais attendus, de sorte à achever la fameuse restructuration opérée par Asha Sharma. Mais pour les principaux concernés, cela ne rend pas la situation moins violente pour autant. Et le directeur des cinématiques d’Halo Studios, Josh Daniels, peut en témoigner après avoir perdu son job… la même semaine où il a reçu une promotion.

Xbox promeut et licencie un employé d’Halo Studios la même semaine

« Être promu et licencié la même semaine est plutôt dingue », s’est en effet exclamé le développeur sur LinkedIn, peu après l’annonce par Xbox d’une nouvelle vague de 268 suppressions de postes. Un événement particulièrement dramatique pour Halo Studios, désormais réduit à une petite équipe destinée à s’occuper de la communauté et des jeux déjà commercialisés tandis que le développement du prochain opus, lui, sera assuré par Activision. « Je fais partie des nombreuses personnes touchées par les licenciements », révèle ainsi Daniels.

Et forcément, la nouvelle est particulièrement difficile à avaler pour ce dernier. Surtout dans un tel contexte. « Je vais me déconnecter un moment aujourd’hui, mais je serais ravi d’échanger avec toute personne à la recherche de postes dans la réalisation ou la production cinématographique », a-t-il écrit sur LinkedIn. « N’hésitez pas à me contacter si une offre vous semble correspondre à mon profil ». De quoi déclencher une vague de soutien de la part d’autres développeurs de l’industrie comme des internautes, désolés de la situation chez Xbox.

« Seule une bourde au niveau corporatif pouvait les conduire à évaluer vos efforts au plus haut niveau et à vous promouvoir pour en arriver à ça… en l’espace d’une semaine ou deux », déplore par exemple Ryan Buehler, programmeur chez Epic Games. « Bienvenue au club ! Désolé d’apprendre que tu as été victime des licenciements », écrit Christopher Gaffney, level designer sur Halo Campaign Evolved de son côté. « J’aurais espéré qu’ils vous transfèreraient dans la nouvelle équipe d’Halo chez Activision », regrette enfin Muharrem Bayrak, animateur 3D chez Electric Square.

Le directeur narratif de Gears of War E-Day lui aussi licencié

En sachant que, malheureusement, Daniels est loin d’être un cas isolé dans cette nouvelle vague de licenciements orchestrée par Xbox. Pour preuve, à deux semaines seulement de la sortie de Gears of War E-Day, Juan Vaca, directeur narratif chez The Coalition, a également révélé sur LinkedIn être l’une des victimes de ce nouveau bain de sang. « Je fais partie de cette nouvelle vague de licenciements chez Microsoft et suis ouvert à de nouvelles opportunités dans les jeux / films / TV », a-t-il sobrement écrit sur le réseau social.

Un événement d’autant plus difficile à encaisser que cinq jours plus tôt, Vaca se réjouissait justement de voir Gears of War E-Day passer gold, et se disait naturellement « excité à l’idée que le monde puisse découvrir ce que toute l’équipe a concocté » pour les joueurs Xbox et PC. Et le plus triste dans tout cela ? C’est encore loin d’être terminé. Car à ce stade, ce sont encore 1300 postes environ qui sont amenés à être supprimés de la part de la firme de Redmond dans les prochains mois, avec des studios comme Arkane Lyon potentiellement dans le viseur.

Source : Josh Daniels, Juan Vaca