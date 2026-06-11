Xbox serait sur le point de prendre des mesures qui pourraient avoir de très lourdes conséquences pour les employés et l'entreprise dans sa globalité.

Fin de la fête chez Xbox, si la communication se veut toujours extrêmement positive depuis qu'Asha Sharma et Matt Booty ont repris les commandes, la réalité revient au galop peu après un l'excellent Xbox Showcase. L'objectif est de concentrer les efforts sur la marque Xbox pour la rendre plus prestigieuse, là où les dernières stratégies l'avaient poussée à s'étaler. On réduit donc le prix du Xbox Game Pass, on réajuste certains points, on promet des exclusivités consoles, on en présente quelques-unes… mais l'envers du décor n'augure rien de bon puisque selon plusieurs rapports, il faut s'attendre à des coupes du budget qui pourraient avoir de lourdes conséquences.

Asha Sharma se prépare à une restructuration chez Xbox

Asha Sharma s'est exprimée sur les points à améliorer, selon elle, des réalités surprenantes et frustrantes, sur lesquelles la PDG souhaite travailler et cela va passer par une restructuration. Si Sharma affirme volontiers que Xbox « a la chance de gérer des franchises emblématiques du secteur, dotées d'un potentiel et d'une demande énormes », elle constate également que l'entreprise n'a pas bien joué son rôle et n'a pas suffisamment financé ses franchises pour les rendre compétitives et performantes.

« Nous avons développé nos studios lorsque nous avions besoin d'un flux constant de contenu pour répondre à nos multiples stratégies d'abonnement ou encore de streaming » peut-on lire dans une note transmise aux employés chez Xbox, « Ce faisant, nous nous sommes retrouvés surchargés, contraints de mettre en œuvre des stratégies changeantes dans un contexte de contenu plus facilement accessible ». Pour Asha Sharma, Xbox s'est éparpillé et a peut-être même trop dépensé aux mauvais endroits, au lieu de donner du carburant à ses grosses licences. « Nous devons réévaluer l'équilibre entre ces éléments et nos priorités d'investissement pour les cinq prochaines années », explique la PDG. Du changement est à venir.

Asha Sharma (nouvelle CEO) et Matt Booty (nouveau vice-président exécutif et directeur du contenu).

Une entreprise qui s'est éparpillé et qui dépense trop

Asha Sharma dresse un constat de la situation, affirmant par exemple que les dépenses sont colossales. Ces cinq dernières années, Xbox a investi massivement, avec plus de 20 milliards de dollars dépensés, en plus du rachat historique d'Activision-Blizzard qui s'élève quant à lui à 69 milliards. Elle pointe également du doigt une augmentation significative du prix des composants qui va là encore taper dans le portefeuille de l'entreprise et a forcément impacté le développement de la Xbox Hélix. Autant de choses qui font que « cette situation est intenable » comme le souligne le communiqué signé par Asha Sharma.

La PDG compte prendre des mesures pour restructurer l'entreprise dans les 100 prochains jours, sans pourtant avancer de solution. « Pour certains d'entre vous, ces réalités seront surprenantes, voire frustrantes. Nous ne réussirons pas en cachant les vérités difficiles ni en persistant dans la même voie en espérant des résultats différents », explique la note aux employés. Un discours franc, mais qui peut aussi donner quelques sueurs froides.

Des coupes dans le budget et des licenciements dès cet été ?

Plusieurs solutions radicales pourraient donc être mise en œuvres et c'est ce que tend à confirmer bon nombre de journalistes bien informés comme chez Bloomberg où l’on nous parle de coupes budgétaires et de réductions d'effectifs importantes dès le mois de juillet 2026. Des informations que Xbox a refusé de commenter selon The Verge qui relaye également la nouvelle. De son côté, The Verge est encore plus alarmant puisque selon plusieurs sources, il serait même possible qu'un studio soit fermé durant cette phase de redressement. Tous s'accordent à dire que des licenciements vont survenir, certains évoquent notamment la section marketing, coûteuse.

Pour l'heure, Xbox n'a pas communiqué sur le sujet, mais l'avenir s'annonce plutôt sombre. Après des années d'investissement et d'expansion à tout bout de champ, Xbox avait déjà dû licencier à tour de bras. Visiblement, avec l'arrivée de la nouvelle PDG, les choses ne semblent pas près de s'arranger dans l'immédiat avec une restructuration visiblement importante qui pourrait bien laisser des traces.

Source : Variety, The Verge, Bloomberg, Xbox