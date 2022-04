L'heure des soldes de printemps 2022 Xbox a sonné sur le Microsoft Store pour toutes les plateformes. Plus de 700 jeux Xbox Series, Xbox One et Xbox 360 sont actuellement en promotion.

C'est parti pour les soldes de printemps Xbox avec une série de réductions sur une très large sélection. Plus de 700 jeux Xbox Series, One et 360 profitent de promotions. Certaines allant parfois jusqu'à -90%. Juste ce qu'il faut pour empiler les titres sur vos consoles.

C'est la fête des promotions sur Xbox

Les soldes de printemps 2022 ont donc débuté et se termineront d'ici le 21 avril prochain. Un laps de temps raisonnable pour passer en revue le catalogue et faire ses choix. Voici quelques exemples de jeux en promo sur les consoles de Microsoft et sur PC.

Dans les "vieilleries" Xbox 360, on peut aussi obtenir les trois Fable (Anniversary, Fable II, Fable III) pour 9,99€ chacun. Gears of War 2 et 3 sont pour leur part à 3,21€. Il y a également Sega Vintage Collection : Golden Axe au prix de 2,84€ ou Sega Vintage Collection : Streets of Rage au tarif de 4,74€.

Et plus encore...

La fièvre acheteuse vous prend ? Rendez-vous sur le Microsoft Store pour consulter l'intégralité des soldes de printemps Xbox. Vous pourrez filtrer votre recherche en tapant le nom d'un jeu, par plateforme, genre, âge ou avec l'onglet "Découverte". Celui-ci permet le tri pour les softs 4K, HDR, multijoueur etc.