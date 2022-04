Encore plus d'acquisitions de studios pour Xbox ? Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, avait déjà dit oui. Une nouvelle offre d'emploi illustre les propos qu'il avait pu tenir sur le sujet. La société recherche activement un responsable qui sera en mesure de saisir toutes les bonnes opportunités.

Le bal des rachats Xbox Game Studios repart de plus belle

Microsoft signale être en quête d'un manager pour la section "stratégie et développement des jeux" via une offre LinkedIn.

Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de direction des jeux pour identifier et évaluer les opportunités de croissance. Notre chartre vise notamment à répondre aux questions commerciales les plus difficiles de Microsoft Gaming, à mener le programme de fusions et d'acquisitions de Gaming (par exemple Activision Blizzard, ZeniMax, Double Fine etc.), ainsi qu'à identifier et comprendre les dynamiques clés de l'industrie. Nos collaborations avec l'équipe dirigeante aident à établir l'orientation de la société, tant avec Microsoft Gaming qu'avec le PDG, l'équipe senior de direction et le conseil d'administration de Microsoft.

Le candidat devra être un as de la finance et de l'analyse dans l'optique de "soutenir les décisions stratégiques avec une rigueur quantitative et qualitative". Il aura aussi pour mission de juger la rentabilité des acquisitions "de contenus et de technologie". Pour la faire courte, l'heureux élu s'attachera à étoffer le portefeuille Xbox Game Studios.

Des cibles dans le viseur de Microsoft ?

Après l'énorme rachat de Bethesda et celui d'Activision Blizzard, la branche Xbox lorgne t-elle sur d'autres éditeurs ou studios ? Cela semble évident mais aucune rumeur ne circule à l'heure actuelle. Et avec le constructeur, tout est possible. Ubisoft pourrait être une cible dans l'absolu, mais une telle acquisition poserait peut-être des problèmes d'un point de vue concurrentielle. Encore plus lorsque l'on prend en compte le fait que l'examen antitrust lancé par la Federal Trade Commission pour Activision Blizzard est loin d'être bouclé.

Microsoft avait avoué ne pas faire jeu égal avec PlayStation sur la question des jeux. Est-ce que le constructeur misera sur des studios capables de délivrer des titres solo forts ? Et/ou sur des structures japonaises, un territoire acquis à Nintendo et PlayStation ? Seul l'avenir nous donnera des réponses...