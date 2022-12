Les Xbox Series X|S sont pour l'instant au même prix (sauf en Inde), mais pour les jeux qui vont avec, c'est une autre paire de manches. Microsoft est revenu sur cette décision.

Lorsque Microsoft a annoncé que les prochains jeux Xbox Series coûteraient 80 euros et non plus 70 euros, un porte-parole avait justifié cela en expliquant :

Dans le podcast Second Request, Phil Spencer a pris davantage de temps pour s'expliquer là-dessus. Pourquoi ce changement brusque ? La réalité économique qui a rattrapé la firme de Redmond.

La politique tarifaire est toujours quelque chose dont nous sommes conscients et l'impact qu'elle a sur nos clients, il y a plusieurs choses que nous pouvons tarifer. Il y a évidemment le prix des consoles elles-mêmes, des jeux, de l'abonnement, et compte tenu de nos réalités économiques actuelles, nous devions sacrifier quelque chose afin de continuer à gérer l'entreprise en considérant l'augmentation des coûts.

Nous avons décidé de passer le prix de vente conseillé de 60 à 70$ (ndlr : de 70 à 80€) pour nos plus grands jeux Xbox AAA, et nous ne sommes en aucun cas les premiers à le faire. En vérité, d'autres éditeurs et d'autres plateformes l'ont déjà annoncé et ont franchi ce pas.

Nous avons repoussé aussi longtemps que possible. Et nous aimons toujours le fait que notre abonnement Xbox Game Pass soit au prix auquel il est et que nous ayons la console de génération actuelle la moins chère du marché avec la Series S. Nous avons entrepris de modifier le prix de détail en raison des coûts de développement de ces jeux, afin de s'assurer que nous pouvons gérer notre entreprise de la bonne façon pour nos clients.