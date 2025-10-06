Malgré toute la puissance financière de Microsoft, sa branche gaming, Xbox, serait dans une situation critique. Pour rappel, sa maison mère a il y a quelques mois licencié plus de 9 000 personnes, annulé plusieurs jeux et fermé des studios au sein de son pôle gaming pour investir massivement sur un marché qu'elle estime nettement plus lucratif : celui de l'intelligence artificielle. Plus récemment, son service phare, le Game Pass, a opéré un changement drastique de la tarification de ses différents abonnements, ce qui a provoqué une sérieuse levée de boucliers auprès des joueurs. Selon un insider généralement fiable et bien au fait des affaires de la marque X, le pire serait cependant encore à venir, dont potentiellement une décision radicale s'agissant de leurs plans pour une console nouvelle génération.

Un avenir sérieusement compromis pour Xbox ?

Après une série d'événements qui ont sérieusement impacté Xbox, l'insider SneakersGO, qui avait déjà prédit par le passé que la branche gaming de Microsoft envisageait de devenir un éditeur tiers et de licencier en masse au profit de l'IA, s'est récemment fendu d'un nouveau rapport au sujet de la marque au X sur NeoGAF. Rapport qui a ensuite été repris par Tom Warren de The Verge sur le dernier podcast XboxEra, venant ainsi corroborer ses propos. Il convient malgré tout de prendre ce rapport avec de prudentes pincettes, en attendant des informations plus officielles.

Selon SneakersGO, il semblerait donc que l'avenir de Xbox connaisse des changements drastiques. Tout d'abord, il annonce que la branche gaming de Microsoft devrait encore essuyer une vague de licenciements aussi massive que la précédente, dans le courant du premier trimestre 2026. Ensuite, au vu des désabonnements en masse suite à la hausse des prix sur le Game Pass, la marque au X songerait à massivement revoir ses plans pour l'avenir.

Selon SneakersGO, Xbox envisagerait donc de pleinement devenir un éditeur tiers, et donc se concentrer sur ses grosses licences telles que Call of Duty, Forza Horizon, Minecraft ou encore World of Warcraft, quitte à en porter le maximum sur des plateformes concurrentes comme la PS5 et la Nintendo Switch 2. Cela impliquerait aussi l'abandon pure et simple du rôle de constructeur, et donc par extension d'une console nouvelle génération. En lieu et place, Xbox envisagerait de tourner pleinement son attention vers le Cloud Gaming, le Game Pass servant alors de point d'entrée vers le service xCloud de Microsoft. SneakersGO va même jusqu'à dire que « même des constructeurs tiers ne voudront plus travailler avec Xbox », suggérant donc que les ROG Xbox Ally seraient l'une des dernières collaborations de ce type.

Un rapport à vraiment prendre au pied de la lettre X ?

Malgré une certaine vraisemblance du dernier rapport de SneakersGO s'agissant de l'avenir de Xbox, il convient de prendre l'information avec de prudentes pincettes. Tout d'abord, Microsoft a confirmé vouloir continuer à construire des consoles à l'avenir, eût égard à son partenariat privilégié avec AMD. Ceci étant dit, face aux ventes décevantes des Xbox Series, plusieurs franchises spécialisées ont annoncé ne plus vouloir les vendre, et certaines ont d'ailleurs déjà mis leur menace à exécution. Reste donc à voir si la firme de Redmond entend maintenir sa politique au sujet des consoles, au vu de la situation de la génération actuelle de ses machines.

Pour le reste du rapport de SneakersGO, il apparaît toutefois logique que le statut d'éditeur tiers a porté ses fruits, nombre d'exclusivités historiques de Xbox étant récemment sorties sur PS5 ayant connu un énorme succès. Le grand intérêt de la firme pour le Cloud Gaming n'est aujourd'hui plus non plus à prouver. Selon sa propre campagne de communication, « tout est une Xbox », après tout.

Enfin, s'agissant d'une nouvelle vague massive de licenciements à venir en début d'année prochaine, on peut malheureusement bien s'attendre au pire, Xbox n'ayant cessé d'essuyer des licenciements à tour de bras depuis le rachat historique d'Activision Blizzard. L'avenir nous dira donc à quel point le rapport de SneakersGO s'avère juste ou non. Quoi qu'il en soit, les choses s'annoncent définitivement peu reluisantes pour la branche gaming de Microsoft. Au point que ses jours soient comptés ? Rien n'est cependant moins sûr.

Sources : SneakersGO sur NeoGAF ; XboxEra sur YouTube