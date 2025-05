Xbox et Bethesda se prépareraient à bientôt régaler les joueurs d'annonces d'envergure, d'après un leak de nombreux dépôts de marques emblématiques de la part de ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda. Peut-on s'attendre à un nouveau Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025 aussi fort que celui de l'été dernier ? On pourrait bien être en droit de l'espérer.

Un Xbox Games Showcase 2025 porté par le retour d'énormes licences de Bethesda ?

Nous approchons à grands pas de début juin, une période propice aux grosses annonces vidéoludiques de l'été avec l'édition 2025 du Summer Game Fest, le remplaçant de feu l'E3. Du 6 au 9 juin, nous aurons droit à de nombreuses conférences pour voir ce que nous réserve le jeu vidéo de demain. Parmi les gros invités, nous avons notamment Xbox, qui nous donne rendez-vous pour un Showcase le 8 juin à partir de 19 heures. Et il se pourrait que la branche gaming de Microsoft entende encore assurer le spectacle.

Sur le site Justia Trademarks, on peut en effet voir que ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda, qui appartient à Xbox, avait déposé quatre marques fortes ce 6 mai 2025. On retrouve en effet des grands noms comme les mythiques licences FPS Quake et Wolfenstein, mais aussi Deathloop, ou encore Dishonored. De tels dépôts de nouvelles marques laissent généralement sous-entendre que de nouveaux jeux sont dans les cartons. Contre toute attente, nous pourrions donc bientôt voir revenir ces licences majeures de Xbox sur le devant de la scène.

Après DOOM The Dark Ages, id Software pourrait ainsi retourner travailler sur Quake. De même, MachineGames pourrait se replonger dans Wolfenstein après Indiana Jones et le Cercle Ancien. Reste cependant à voir quel studio s'occuperait d'un éventuel nouveau jeu Dishonored qu'on attendait plus, et un potentiel Deathloop 2. Pour rappel, son studio originel Arkane Lyon travaille actuellement sur Marvel's Blade, et Arkane Austin a été malheureusement fermé par Xbox suite au naufrage Redfall. Quoi qu'il en soit, l'édition 2025 du Xbox Games Showcase devrait encore se montrer riche en annonces fortes, avec notamment une longue présentation dédiée à The Outer Worlds 2.

© Bethesda / Arkane Studios

Source : Justia Trademarks