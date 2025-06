Alors que, durant les festivités du Summer Game Fest, on découvrait en grande pompe la console portable Xbox conçue en partenariat avec ASUS, c’est une autre machine estampillée Microsoft qui se dévoile via un leak aujourd’hui et ce n’est pas forcément celle que les joueurs attendaient.

Une machine Xbox différente de ce que les fans espéraient

Le voile se lève un peu plus tôt que prévu. Le Meta Quest 3S Xbox Edition, fruit de la collaboration entre Microsoft et Meta, vient de fuiter sur Internet. Une image de son emballage circule depuis quelques heures, confirmant à demi-mot les rumeurs d’une annonce officielle imminente.

Premier constat : le casque change de style. Fini le blanc habituel des casques Meta. Cette édition spéciale Xbox opte pour un noir élégant, souligné par un anneau vert autour du panneau frontal. Une esthétique clairement pensée pour s’aligner avec l’univers Xbox. Sur la boîte, on repère aussi une manette Xbox sans fil. Mais attention, rien ne confirme pour l’instant si elle sera incluse dans le pack ou non. Simple illustration marketing ? Ou bonus réel ? On devrait en savoir plus très bientôt. Forcément, ce n’est pas le leak que les joueurs attendaient, ceux qui lorgnent surtout sur la prochaine vraie console de salon et veulent en savoir toujours plus. Mais cela n’en reste pas moins intéressant.

Une offre pensée pour le Game Pass

D’après les dernirs leaks, ce Meta Quest 3S version Xbox coûterait 399 dollars. À ce prix, il proposerait 128 Go de stockage et trois mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. C’est là que les choses deviennent intéressantes. Grâce au cloud gaming intégré à l’abonnement, le casque pourrait permettre de jouer à de nombreux titres sans même posséder une console. Une approche qui colle parfaitement à la stratégie de Microsoft, qui veut rendre l’écosystème Xbox accessible partout, et pas seulement sur ses machines.

Avec cette édition spéciale du Quest 3S, Xbox confirme son envie d’investir le terrain de la réalité virtuelle. Et plutôt que de tout développer en interne, la marque s’appuie sur des partenaires solides comme Meta pour accélérer les choses. Selon plusieurs sources bien informées, l’annonce du casque est prévue pour le 24 juin. Certaines enseignes auraient même déjà reçu les premiers exemplaires. De quoi penser que le lancement est imminent. Ni Meta ni Microsoft n’ont encore commenté cette fuite. Mais à ce stade, difficile d’imaginer qu’elle soit accidentelle. L’objectif semble clair : faire monter la pression avant la révélation.

Source : X