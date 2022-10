Microsoft améliore encore l'expérience de ses consoles Xbox Series X|S et One avec une mise à jour importante. On vous dit tout sur les changements qu'elle apporte.

C'est parti pour la mise à jour d'octobre sur les consoles Xbox. Et s'il n'y a pas de vraie « révolution », certaines options de confort devraient être bien accueillies.

Un meilleur contrôle du son sur Xbox Series X|S

Les Xbox Series X|S sont dorénavant pleinement compatible avec la fonctionnalité HDMI CEC. Le changement notable est qu'on peut changer le volume de la télévision depuis « Audio et Musique » du Xbox Guide. Pratique car on peut donc piloter tout depuis la manette, sans avoir à retourner le canapé ou le salon dans tous les sens pour retrouver une éventuelle télécommande perdue.

Microsoft a également pris en considération les retours des joueurs qui n'étaient pas franchement fan des sons de la console au démarrage. Tout est entièrement désactivable à partir de maintenant.

Rendez-vous dans Profil & Système > Paramètres > Général > Volume et sortie audio > Options supplémentaires, puis sélectionnez Désactiver les sons de démarrage. Vous pouvez également choisir le mode du Carillon d’alimentation depuis cette page.

Des nouveautés dans la gestion des consoles et de leur alimentation

Il y a aussi du neuf dans la manière dont le compte peut être partagée avec la famille et les amis pour que ces derniers puissent avoir accès aux jeux et contenus achetés. Une console Xbox peut être passée en principale, comme ça,

En définissant votre Xbox comme console principale, vos amis et votre famille peuvent accéder à vos jeux et à votre contenu, même si vous n’êtes pas connecté·e. Cela permet aussi de profiter de vos jeux en version digitale quand vous n’êtes pas en ligne. Nous avons ajouté de nouveaux écrans de configuration pour faciliter cette étape et le fait de changer de console principale lorsque vous configurerez votre nouvelle Xbox.

Les modes d'alimentation, qui permettent de choisir le mode d'arrêt de la console, ont été renommés en « En veille » et « Arrêt complet » (économie d'énergie).

Les autres nouveautés de la mise à jour Xbox

Dans les autres nouveautés, on trouve un changement dans les noms des mots de passe. Ils deviennent Xbox PIN et PIN pour invités. Ils sont notamment indispensables pour régler le contrôle parental et l'accès aux achats.

Les manettes Xbox sans fil Elite Series 2, Series X|S, adaptatives et One compatibles Bluetooth se mettent à jour pour la correction de bugs, une optimisation de leur compatibilité et capacités.

Au niveau de l'application mobile iOS et Android, la durée des clips vidéo de vos parties pour faire ressortir un extrait très court pour les réseaux sociaux par exemple ou un usage plus personnel. Enfin, la Game Bar disponible sur PC - en appuyant sur la touche Windows + G -, Windows 10 comme 11, s'étoffe avec la possibilité d'importer justement un clip vidéo sur Medal.tv. Le transfert effectué permettra ensuite de modifier, d'envoyer et de partager les moments préférés.