Le mois dernier, Xbox ouvrait le bal des grosses conférences de 2026 avec son Developer_Direct, qui nous a notamment permis d’en apprendre davantage sur des sorties très attendues comme Fable et Forza Horizon 6. Comme nous le savons déjà, cela ne représente toutefois qu’une petite partie des projets actuellement en préparation chez Microsoft, qui compte bien célébrer les 25 ans de sa marque gaming comme il se doit. Et il s’avère que grâce au média The Verge, nous en savons désormais davantage à ce sujet.

Le planning des jeux Xbox semble déjà se préciser pour 2026

En effet, Xbox a beau passer sous silence certains de ses projets en cours pour l’année à venir, on peut tout de même toujours compter sur certains journalistes très bien informés pour nous en dire plus. Et après Jez Corden de Windows Central en début d’année, c’est donc maintenant à Tom Warren de faire le point sur tout ce qu’il a pu apprendre dans les colonnes de The Verge. À commencer par tout ce qui touche aux jeux, puisque Fable et Forza Horizon 6 ne seront évidemment pas les seules grosses cartouches à venir dans les prochains mois.

Nous le savons, Halo comme Gears of War sont eux aussi sur le chemin du retour, avec un remake du premier opus dans le cas du premier, et un préquel à la franchise dans le cas du second. Des jeux qui, selon Tom Warren, viseraient alors une sortie durant l’été pour ce qui est d’Halo Campaign Evolved, et pour le second semestre pour ce qui est de Gears of War E-Day. Mais ce n’est pas tout, puisque Starfield devrait lui aussi revenir sous le feu des projecteurs avec de nouveaux contenus, en plus de débarquer sur PS5 dans le courant de l’année.

Enfin, comme évoqué par de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, tout porte à croire que Xbox travaille « activement » sur un remaster de Fallout 3, qui pourrait donc débarquer dès cette année si l’on en croit les informations partagées par Corden auparavant. À moins que celui de Fallout New Vegas ne soit le premier à arriver, même si Warren n’en fait pas mention dans son article. Bien sûr, c’est alors sans compter des jeux comme Kiln, annoncé le mois dernier, ou encore tous les portages en approche sur Nintendo Switch 2 comme révélé durant le Nintendo Direct.

D’autres surprises seraient à prévoir cette année

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque la sortie de jeux ne serait évidemment pas la seule préoccupation de Xbox cette année. Ainsi, toujours selon les informations partagées par Warren, la firme plancherait sur de nombreuses améliorations pour ses hardwares, qui passeraient notamment par un perfectionnement de « l’expérience plein écran » proposée par les ROG Xbox Ally, mais aussi par une refonte de l’interface utilisateur de Xbox PC. En sachant que côté Game Pass, les paliers Premium et PC pourraient alors être amenés à fusionner.

Enfin, que serait la firme de Redmond sans l’annonce de nouvelles manettes ? Devenu un véritable passe-temps pour Microsoft, la conception de ces dernières est aujourd’hui au cœur de ses activités, et cela devrait continuer en ce sens tout au long de l'année 2026. En tout cas si l’on en croit Warren, qui évoque l’annonce potentielle d’une Xbox Elite Series 3, mais aussi le lancement d’un tout nouveau modèle, dit « next-gen », qui fonctionnerait par Wi-Fi et qui aurait pour objectif de réduire la latence pour le jeu en cloud.

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, précisons que tout ceci reste pour l’heure à prendre avec un certain recul. Car même si la réputation de Tom Warren n’est désormais plus à faire dans le milieu, rien ne dit que tout ceci se produira réellement, ou en tout cas aux dates mentionnées. S’il y a bien une chose à retenir pour Xbox comme pour n’importe quelle autre compagnie, c’est que les plans peuvent rapidement être amenés à évoluer. On garde donc les pincettes de rigueur tant que rien de tout cela n’aura été officialisé.

Source : The Verge