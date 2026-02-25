La nouvelle directrice de Microsoft Gaming clarifie ses intentions pour la Xbox et le catalogue de jeux du groupe. Et déjà, elle laisse un indice qui pourrait être signe d'une décision radicale pour le constructeur.

A peine arrivée à la tête de Microsoft Gaming suite au départ de Phil Spencer la semaine dernière, Asha Sharma est déjà sous le feu des projecteurs. Tandis que certains joueurs (malheureusement pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir) s'amusent déjà à épier ses faits et gestes sur les réseaux sociaux pour savoir si elle est une "vraie gameuse" ou non, d'autres attendent de voir quelles seront ses premières décisions importantes pour Xbox. Et justement, on commence peut-être à y voir plus clair de ce côté.

Le média Windows Central est parti à la rencontre de la nouvelle directrice de Microsoft Gaming afin d'en savoir plus sur sa vision et ses ambitions pour le groupe. En revenant notamment sur le fameux slogan "Return to Xbox" qu'elle a utilisé dans sa lettre adressée à la communauté. « Pour moi, l'esprit de "Return to Xbox", c'est revenir à l'esprit sur lequel l'équipe initiale a été fondée », a-t-elle déclaré en interview. « Je veux que tout le monde sache que je suis dévouée à Xbox, à commencer par la console. On va s'assurer que Xbox soit un espace qui plaît à la fois aux joueurs et aux développeurs ».

Asha Sharma (nouvelle CEO) et Matt Booty (nouveau vice-président exécutif et directeur du contenu)

Bientôt le retour des jeux 100% exclusifs à la Xbox ?

Plus loin dans l'entrevue, elle salue également l'investissement des fans, reconnaissant qu'ils ont pour certains « investi des milliers de dollars, en argent et en temps, et que c'est important pour elle ». Elle dit vouloir à tout prix protéger cela. « Je tiens vraiment à "revenir à Xbox" et pour moi, ça passe déjà par le hardware. Vous en saurez plus très bientôt », poursuit-elle. C'est en effet là-dessus que les joueurs l'attendent. Mais Asha Sharma a également fait parler d'elle au sujet d'un mystérieux message, posté sur son compte X en réponse à un fan. Et il pourrait annoncer de grands changements pour l'avenir de Xbox.

Effectivement, dans la journée du 21 février, un joueur l'a interpellée sur X pour lui demander son avis sur les exclusivités. « J'espère que vous comprenez l'importance des jeux exclusifs comme Halo, Forza, Gears of War ou encore Fable - les jeux Xbox doivent être seulement sur Xbox », lui écrivait un certain Alejandrom66. C'est la réponse d'Asha Sharma qui est la plus surprenante : un simple « Hear you », comme pour lui dire "je t'ai entendu".

Alors verra-t-on peut-être à l'avenir plus de jeux exclusifs à la Xbox ? Le modèle développé par Phil Spencer et Microsoft ces dernières années avait justement tendance à favoriser la sortie sur d'autres plateformes. Le PC dans un premier temps, évidemment. Mais également des consoles concurrentes, comme avec la sortie des derniers Forza Horizon sur PS5, ou la future sortie de Halo Campaign Evolved sur la console de Sony. Cela pourrait peut-être changer avec l'arrivée de Sharma au sein du groupe.

« On n'a pas de pression concernant l'IA, on veut créer des jeux avec des humains »

Le dernier point qui inquiète les joueurs, c'est évidemment la place de l'IA générative dans les jeux. Avant de devenir présidente de Microsoft Gaming, Asha Sharma était en effet en charge de la vision CoreAI dans l'entreprise. Beaucoup s'inquiètent donc de voir l'IA débarquer un peu partout dans les jeux. Matt Booty se veut rassurant à ce sujet : « On n'a pas de pression de Microsoft concernant l'IA. Nos équipes sont libres d'utiliser les outils qu'elles souhaitent, quand c'est plus pratique pour écrire du code ou chercher les bugs. On veut faire de l'art créé par des humains ».

« Les développeurs sont cependant toujours curieux des nouvelles technologies. Quand Photoshop est sorti, il a suffi d'un mois pour le voir débarquer dans tous les studios parce que c'est très utile », poursuit Matt Booty. Bon, tout cela est évidemment très vague pour le moment, mais on sent bien que le nouveau duo à la tête de Xbox souhaite rassurer des joueurs plutôt inquiets. Le départ de Phil Spencer et Sarah Bond a fait beaucoup de bruit, et arrive à un moment crucial dans l'histoire de la Xbox. Reste à voir de quoi les prochains mois (et années) seront faits pour Xbox, mais cela risque dans tous les cas d'être très intéressant à suivre.

Source : Windows Central