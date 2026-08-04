La situation n’est peut-être pas au beau fixe entre PlayStation et sa communauté ces derniers temps, mais contrairement aux apparences, on ne peut pas vraiment dire que l’herbe soit plus verte chez Xbox. Surtout après l’énième « bain de sang » orchestré par l’éditeur le mois dernier, qui a bien entaché cette grande année anniversaire pour la marque. Bien décidée à partir à la reconquête de son public comme du marché, Microsoft aurait toutefois de nombreux projets dans sa besace, dont l’arrivée des jeux Xbox 360 sur PC.

Les exclusivités Xbox et Xbox 360 bientôt disponibles sur PC ?

C’est tout du moins ce que nous apprend une récente fuite sur les futurs projets de l’éditeur, dont une partie de la feuille de route jusqu’en 2028 s’est retrouvée sur la toile. À en croire cette dernière, il serait en effet question pour Xbox de mettre en place la rétrocompatibilité de ses jeux première génération sur PC d’ici octobre 2026, de sorte à pouvoir y porter ses anciennes exclusivités sur le Game Pass ou le Microsoft Store. Après quoi, d’ici 2027 à 2028, ce serait ensuite au tour du catalogue de la Xbox 360 d’y passer, avec un déploiement progressif également destiné à la future Xbox Helix.

Bien sûr, précisons que cette feuille de route reste pour l’heure à prendre avec des pincettes, bien qu’elle ait depuis été corroborée par le média The Verge. Car à l’heure où sont écrites ces lignes, Microsoft n’a jamais officiellement déclaré travailler sur la question, même si de récentes rumeurs pourraient elles aussi aller en ce sens. À l’instar, notamment, du fameux projet « disc to digital », qui pourrait bien être lancé dès ce mois-ci et qui permettrait par la suite aux possesseurs de la version disque d’un jeu Xbox d’en obtenir une licence numérique.

Il s’agirait alors d’une manière pour la firme de Redmond de contrecarrer la disparition progressive du physique, en assurant à sa communauté la possibilité de continuer à profiter de tous ses jeux, même dans l’éventualité où les lecteurs de disque viendraient à disparaître. Car même si rien ne permet pour l’heure de confirmer que la Xbox Helix en sera dépourvue comme le sera, on l’imagine, la PS6, tout porte aujourd’hui à croire que la transition vers le tout numérique est également déjà en marche du côté de chez Xbox.

Microsoft, futur vainqueur de la transition vers le tout numérique ?

En travaillant sur de telles fonctionnalités, qui permettraient non seulement aux joueurs de conserver l’accès à l’intégralité de leur bibliothèque physique, mais également de retrouver l’accès à d’anciennes exclusivités issues des générations Xbox et Xbox 360, Microsoft pourrait ainsi gagner de gros points par rapport Sony, qui ne semble – pour l’instant – pas très enclin à répondre aux nombreuses inquiétudes des joueurs. Même si, précisons le encore une fois, tout cela reste de l’ordre de la rumeur pour l’instant. Reste donc à voir ce que nous réserve réellement l'avenir.

Sources : eXtas1stv, The Verge