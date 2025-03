Si vous êtes abonné à Amazon Prime et que vous jouez sur Xbox, voici une belle opportunité à ne pas rater. Un très bon jeu est actuellement gratuit via Prime Gaming, mais l’offre se termine le 20 mars 2025. Il ne vous reste donc que quelques jours pour en profiter.

Un FPS coopératif à découvrir ou redécouvrir sur Xbox

Le jeu gratuit en question sur Xbox via Prime Gaming est donc Wolfenstein: Youngblood. Sorti en 2019, cet épisode est un spin-off plus léger et plus moderne de la célèbre saga Wolfenstein. Cette fois, on ne joue plus B.J. Blazkowicz, mais ses deux filles, Jess et Soph, en mission dans un Paris alternatif sous contrôle nazi. Le jeu mise sur un gameplay cooperatif : vous pouvez y jouer à deux, ou en solo avec une IA. L’ambiance est fidèle à l’univers de la série, avec beaucoup d’action, un style visuel fort et une bonne dose d’humour. Le système de progression s’inspire aussi des RPG, avec des niveaux à monter et de l’équipement à améliorer. Leur objectif : retrouver leur père, mystérieusement disparu lors d’une mission en France, dans une version alternative des années 80. Un scénario de nanar sur Xbox donc.

Le jeu propose aussi un système de missions secondaires, une structure semi-ouverte, et des éléments de RPG, comme la montée en niveau ou l’achat de nouveaux gadgets. L’ambiance est à mi-chemin entre action série B, esthétique rétro-futuriste et humour décalé, avec toujours cette touche explosive propre à la série. Bref, de grands moments en perspective. Bref, de beaux moments en perspective sur Xbox.

C’est simple et rapide. Voici les étapes à suivre pour votre jeu gratuit sur Xbox:

Connectez-vous à Prime Gaming avec votre compte Amazon Prime.

avec votre compte Amazon Prime. Rendez-vous dans la section "Jeux gratuits avec Prime" .

. Sélectionnez Wolfenstein: Youngblood – Xbox.

Cliquez sur "Obtenir le code", puis activez-le sur votre compte Xbox/Microsoft.

Une fois ajouté à votre compte Xbox, le jeu est à vous pour toujours, même si vous arrêtez votre abonnement plus tard. Vous avez jusqu’au 20 mars 2025 pour récupérer le jeu. Après cette date, il ne sera plus disponible gratuitement. C’est donc le moment idéal pour enrichir votre bibliothèque Xbox sans rien dépenser. Que vous soyez fan de FPS, amateur de jeux en coop ou simple curieux, Youngblood vaut le détour. Et vu qu’il est gratuit… pourquoi s’en priver ?

Source : Prime Gaming