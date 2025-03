Microsoft promet une fois de plus d'innover sur Xbox Series et ses futures machines. Si les tests sont concluants, préparez-vous à une petite révolution.

Microsoft est en train de repenser entièrement sa stratégie gaming. Vous le savez bien, d'une part, les exclusivités sont en train perdre ce statut pour atterrir chez la concurrence. D'autre part, le constructeur est en train de plancher sur une console portable. Mais, ce n'est pas tout. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, le visage de Xbox est en train de changer jusque dans sa façon de concevoir les jeux et d'assister les joueuses et joueurs dans leur partie. On vous explique tout.

Microsoft déploie un outil de façon étonnante

À chaque fois que les représentants de Microsoft prend la parole ces derniers temps, c'est pour bousculer les lignes. Cela conduit parfois à des prises de position controversée. Ce fut le cas récemment avec le déploiement de Muse. Il s'agit d'une IA générative à destination des équipes Xbox pour prototyper leurs jeux. Le constructeur n'a pas fini sur ce terrain, un autre outil du genre s'apprête à arriver pour les joueurs.

Fatima Kardar, vice-présidente de la branche IA pour les jeux chez Xbox, et Jason Ronald, vice-président de Next Generation, été conviés pour le dernier podcast Xbox pour aborder un sujet qui risque d'être capital à l'avenir : l'implémentation de l'intelligence artificielle générative dans les jeux. Microsoft a déjà son assistant Copilot, qui est une sorte de chatGPT si vous voulez. Déjà accessible sur les outils bureautiques comme Word, il se prépare à rejoindre la Xbox Series.

© Microsoft.

Copilot, votre futur compagnon sur Xbox ?

Jusqu'à présent, vous connaissiez peut-être Copilot pour ses capacités de reformulations de vos textes ou de conseil à l'écriture, par exemple. Prochainement, vous pourriez échanger avec lui pour vous aider en jeu. En fin de compte, il viendrait en complément des tutoriels pour vous assister dans votre progression. Kardar explique que l'idée est notamment de faire gagner du temps aux joueuses et joueurs Xbox pour qu'ils passent moins de temps sur leurs tâches.

Le podcast Xbox montre plusieurs exemples d'utilisation. Si vous cherchez que faire dans Minecraft avec un matérieu particulier, Copilot pourrait vous indiquer les possibilités. Si votre ambition est de vous améliorer sur un jeu compétitif comme Overwatch, l'IA serait en mesure de vous conseiller sur la stratégie à adopter. Et ce n'est là qu'un échantillon des possibilités.

Pour le moment, l'utilisation de l'IA Copilot en jeu est encore en phase d'expérimentation. Comme le précise Kardar, les équipes veulent se concerter au maximum avec les développeurs et le public pour créer un assistant qui ne soit pas invasif et qui puisse être utilisé à un moment pertinent. Certains joueurs sur Xbox Series peuvent déjà le tester grâce à un programme insider. Nous devrions donc avoir bientôt des retours. En tout cas, cette fonctionnalité promet d'être étonante.