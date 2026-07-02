Internet est en feu depuis que PlayStation a annoncé mettre fin aux disques de jeux physiques dès 2028, mais dans l'ombre, Xbox se préparerait à faire de même. Il se dit en effet que la prochaine Xbox Helix passerait elle aussi au tout numérique et ferait une croix sur les jeux physiques. On serait vraiment au-devant d'un changement d'ère radical avec la prochaine génération.

L'annonce de PlayStation a provoqué un seisme

PlayStation a peut-être enfoncé la porte avec son annonce du 1er juillet 2026, mais celle-ci avait été entrouverte par GTA 6 et certains partenaires de Nintendo qui avaient déjà commencé à retirer les cartouches des boîtes pour un « manque de mémoire » ou des raisons purement économiques. Si Sony n'a pas encore parlé directement de sa prochaine console, en annonçant la fin de la production de disques pour les jeux sur ses consoles dès 2028, on se doute bien que la PS6 sera totalement digitale. Pour le moment, de son côté, Xbox est resté silencieux sur le sujet, mais selon différents informateurs, la Xbox Helix devrait elle aussi être totalement digitale.

La fin des consoles de salon telles qu'on les connaît ?

Une Xbox Hélix entièrement digitale ?

D'après les sources de WindowsCentral, la console ne disposerait pas de lecteur de Blu-Ray, pas même amovible. Ce qui, ici aussi, signerait la fin définitive des jeux physiques et nous ferait définitivement basculer le marché des jeux physiques. Seul Nintendo n'a pas encore envoyé de signaux similaires jusqu'ici, si ce n'est en laissant certains partenaires publier des jeux Nintendo Switch 2 sans cartouche.

Outre les informations de WindowsCentral, d'autres rumeurs ont fait surface concernant le futur de Xbox. Visiblement la marque serait en train de réfléchir à une solution permettant de numériser les jeux physiques. L'idée est de permettre aux joueurs possédant une version disque d'un jeu de le transformer en version numérique. On ignore encore si cette fonctionnalité sera déployée pour la Xbox Hélix, ni même si elle dépassera le stade de prototype. Le fait est que là encore cela suggère un vrai changement de cap, à l'heure où l'industrie connaît une grosse crise et où les joueurs en paient les conséquences.

La fin des jeux physiques ?

À ce stade, la PS6 et la Xbox Helix devraient être des consoles complètement digitales, sans que l'on puisse avoir d'alternative. La génération de consoles actuelle avait déjà amorcé la chose en proposant une version digitale et physique de chaque machine. La Xbox Series S notamment est une console complètement numérique, au même titre que la PS5 ou encore la PS5 Pro dont le lecteur est amovible. Ce qui se dessine toutefois, c'est que l'on n'aurait cette fois plus le choix, ce qui soulève énormément de questions concernant la propriété de ce qui a été acheté, l'accessibilité sur le long terme ou encore la conservation et la protection des œuvres vidéoludiques. Le débat ne fait que commencer.

Source : Windowscentral