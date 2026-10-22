Après les dernières rumeurs au sujet du prix potentiel de lancement de la Xbox Helix, l’ancien boss de Blizzard a pris la parole et il a déjà un avis bien tranché sur la question.

Si l’on avait encore besoin de la preuve que l’industrie du jeu vidéo ne tourne pas rond en ce moment, nous l’avons. De la brutale fermeture de BioWare au patinage de Beyond Good & Evil 2, en passant par des consoles nouvelle génération dont les prix pourraient exploser, il y a en effet de quoi faire. Et justement, alors qu’il se murmure que la Xbox Helix pourrait atteindre le prix mirobolant de 1800 dollars lors de sa sortie, Mike Ybarra, ex-président de Blizzard, n’a pas hésité à exprimer le fond de sa pensée sur cette rumeur.

L’ancien boss de Blizzard réagit aux rumeurs sur le prix de la Xbox Helix

Car oui, il convient tout de même de le préciser : l’information selon laquelle la prochaine console de Xbox pourrait coûter entre 1200 et 1800 dollars reste évidemment à prendre avec de grosses pincettes pour le moment. Mais forcément, cela n’a pas manqué de faire réagir les internautes comme les personnalités de l’industrie, à l’instar de l’ancien boss de l’éditeur racheté par Microsoft en 2023. « J’ai beaucoup de mal à y croire », a-t-il alors écrit dans un message publié sur X, en réaction aux dernières rumeurs concernant la Xbox Helix.

« Une ‘console’ est un appareil destiné au grand public, et il faut de grands jeux et un prix d’entrée de gamme abordable (entre 399 et 499 dollars, de mon point de vue). Une console vendue aux prix évoqués [ici] ne se vendra jamais en quantités suffisantes pour être compétitive face aux alternatives. Aucune chance », assure Ybarra sans détour. « Je ne la sortirais pas du tout », ajoute-t-il d’ailleurs, avant de recommander aux joueurs de « rester avec la PS5 Pro / la Xbox Series X jusqu’à ce que les prix se normalisent ».

Une nouvelle génération de consoles inutile pour le moment ?

« Les performances de ces consoles suffisent amplement à 99% des joueurs. Personne ne réclame à grands cris : ‘J’ai besoin d’une console plus puissante’ », estime l’ancien boss de Blizzard. À ses yeux, Xbox comme PlayStation ont d’ailleurs la capacité de fournir « d’énormes efforts d’optimisation » sur ces plateformes, comme en témoigne la récente annonce de l’arrivée du FSR 4.1 sur les Xbox Series et les ROG Xbox Ally. « Ce qui est fantastique », ajoute-t-il, comme pour mieux souligner l’inutilité de consoles comme la PS6 et la Xbox Helix dans l’immédiat.

« Il n’y a absolument aucun besoin d’une nouvelle console avant au moins deux ans », affirme-t-il même en réponse à un commentaire laissé sous son tweet. « Compte tenu du modèle et des scénarios économiques actuels, cela n’a absolument aucun sens à mes yeux ». Et il faut croire qu’à l’instar de certains joueurs, Ybarra a déjà un avis bien tranché sur la question, en témoigne sa réaction amusée au commentaire d’un internaute affirmant que « si quelqu’un achète une console à ce prix, c’est un p*tain d’attardé ». Le message est passé.

Source : Mike Ybarra