Dans une récente réunion en interne, la patronne de Xbox a partagé de nouveaux détails visant à rassurer sur la Gen-10 comptant la Helix et une console portable bien confirmée.

Suite à la seconde vague du tristement célèbre « Reset » de Xbox, sa présidente Asha Sharma a organisé une grande réunion en interne pour remettre les choses en perspective quant à une stratégie a priori douloureuse, mais nécessaire. Entre autres sujets comme un apparent retour à la croissance du groupe après une longue période de déclin, elle a également évoqué la 10 génération de consoles (Gen-10) de la marque au X, qui compte non seulement la Helix, mais également une console portable à nouveau confirmée. Et ce qu'elle avait à en dire semble en tout cas sur le papier intrigant.

Quelles sont les nouvelles d'Asha Sharma à propos de la Xbox Helix et la prochaine console portable ?

Xbox a définitivement du pain sur la planche pour rester au niveau des deux autres constructeurs majeurs que sont Nintendo et PlayStation, et également en tant qu'éditeur pour essayer d'encourager des joueurs à faire l'acquisition de ses consoles. Malgré les sacrifices du fameux « Reset » du groupe, Asha Sharma a avancé dans une récente réunion rapportée notamment par Jez Corden chez Windows Central que les affaires semblent de nouveau se stabiliser, en tout cas dans l'immédiat.

Reste maintenant à pérenniser la chose, notamment avec la prochaine génération de consoles portée par la fameuse Xbox Helix, qui devrait a priori se rapprocher d'un PC avec un système d'exploitation similaire à la ROG Xbox Ally, mais également justement d'une console portable. Asha Sharma a en effet évoqué pour la Gen-10 « une famille d'appareils » pour tâcher de toucher le plus grand nombre de joueurs possibles.

« Pour la dixième génération, nous nous orientons vers une famille d'appareils. Il n'existe pas de solution unique adaptée à tous les usages. Nous proposerons assurément une excellente console en priorité avec la Xbox Helix, mais nous sommes conscients qu'une grande partie des joueurs sera en déplacement. Il y a des produits pour lesquels nous sommes les meilleurs au monde pour les fabriquer, et d'autres pour lesquels nous nouerons des partenariats. Nous communiquerons davantage à ce sujet à mesure que nos projets se concrétiseront. Le système d'exploitation est très prometteur ; nous sommes particulièrement excités à ce propos », a-t-elle déclaré à ce sujet.

Qu'attendre de la 10ème génération de consoles chez Microsoft ?

Si Asha Sharma se veut rassurante quant à l'avenir de la Xbox Helix et de son pendant portable, il faudra donc repasser plus tard pour en apprendre vraiment plus à leur sujet. Pour l'heure, il est seulement question d'une « excellente console » de salon, et d'un « système d'exploitation très prometteur », qu'on imagine donc plus ouvert à d'autres boutiques PC comme Steam ou l'Epic Games Store, tel que le propose déjà la ROG Ally.

Reste également à voir quand la 10ème génération de consoles Xbox fera sa sortie. Le contexte actuel de « RAMpocalypse » s'y prête a priori très mal, les composants comme la mémoire et le stockage souffrant de prix aberrants en raison notamment d'une cannibalisation de ces ressources par les data centers IA. Si la situation ne s'arrange pas et si la Xbox Helix et la console portable sortent bien courant 2027/2028 comme prévu, la machine de salon risque bien de dépasser le seuil fatidique des 1 000 euros. L'avenir nous le dira.

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Source : Windows Central