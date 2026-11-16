Pour marquer les 25 ans de Xbox, la marque a officiellement dévoilé sa vision de la prochaine génération de consoles incarnée par le fameux Project Helix.

Xbox célèbre en ce moment ses 25 ans de différentes manières, qu'il s'agisse de l'annonce officielle d'un Wolfenstein 3, d'un nouvel extrait de gameplay de Fable ou encore de l'annonce de portages de grands classiques sur Xbox. Dans le cadre d'un entretien spécial avec Jason Ronald, Vice-Président de la Nouvelle Génération, la branche gaming de Microsoft a officiellement présenté plus en détails ses intentions avec la fameuse Xbox Helix.

Quelle est la vision du constructeur pour la Xbox Helix, sa console nouvelle génération ?

Dans un numéro spécial de Play Magazine visant à célébrer les 25 ans de la marque, Jason Ronald a ainsi présenté de plus amples sur la vision du groupe pour sa console nouvelle génération, la Xbox Helix, qui devrait également s'accompagner d'un modèle portable. Grâce à une analyse détaillée de l’article de Destin sur YouTube, nous avons ainsi une idée plus claire de la philosophie derrière la conception de la machine.

Via différentes rumeurs en amont, on avait cru comprendre que Xbox Helix visait à faire le pont entre le jeu sur console et sur PC. Mais Jason Ronald a précisé que cette mouture next-gen est avant tout une console, capable de faire tourner les jeux PC de ses utilisateurs, et non l’inverse.

« Notre objectif est clair : la Xbox Helix est pensée comme une console qui permet également de jouer à des titres issus de votre PC. Il ne s’agit pas d’un PC capable de faire tourner des jeux de console. L’idée est de rendre l’accès aux jeux simple, intuitif et instantané. Mais si vous êtes un joueur chevronné ou un utilisateur avancé en quête d’une personnalisation plus poussée, qu’il s’agisse des paramètres ou des options de performance, sachez que cela reste tout à fait possible », a déclaré Jason Ronald.

© Xbox

Quel public la Helix veut-elle viser ?

Malgré un objectif a priori clair pour la Xbox Helix, on peut toutefois relever un discours un peu contradictoire. S'il s'agit avant tout d'une console, mais que l'on peut personnaliser son expérience, alors est-ce vraiment seulement une console ? Il semblerait que Jason Ronald marche sur des œufs, car la machine next-gen de la branche gaming de Microsoft chercherait visiblement à satisfaire le public le plus large possible.

« Je pense que les comportements des joueurs sont en train de changer fondamentalement. Auparavant, les gens se définissaient ainsi : 'Je suis avant tout un joueur sur console', 'Je suis un joueur sur PC' ou, plus tard, 'Je suis un joueur sur mobile' ou 'sur console portable'. Aujourd’hui, la réalité est que les joueurs attendent de leurs expériences qu’elles fonctionnent sur des écrans très variés. Si l’on prend l’exemple de la génération Alpha, ces joueurs ont grandi dans un univers peuplé de smartphones, d’écrans tactiles, d’appareils variés et de services de streaming. Pour eux, l’idée qu’un contenu puisse se limiter à un seul appareil est totalement étrangère ; et, tout naturellement, ils appliquent cette même exigence au monde du jeu vidéo », a-t-il en effet précisé.

Vers une création des jeux par les joueurs eux-mêmes ?

Enfin, s'agissant de l'aspect créatif de la prochaine génération incarnée chez Microsoft par Xbox, Jason Ronald avait une vision plutôt intéressante : « Aujourd’hui, nous disposons de mods, ou de contenus créés par les utilisateurs. Mais je pense que les barrières à la création vont s’abaisser. À l’avenir, nous allons évoluer vers un monde où les joueurs disposeront d’une bien plus grande autonomie et d’un contrôle accru sur les expériences proposées. Ils créeront des récits au sein de ces univers et les partageront avec d’autres joueurs. Et je pense qu’il s’agira tout simplement d’une nouvelle façon de jouer ».

Reste maintenant à voir si la Xbox Helix saura vraiment donner corps à cette vision, alors que la marque doit absolument se relever avec la prochaine génération de consoles. Quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas exactement quand elle sortira en compagnie de son équivalent portable, et surtout à quel prix. Il faudra repasser plus tard pour avoir une réponse à ces questions.

Source : Destin sur YouTube