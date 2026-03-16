Des experts ont pu voir la Xbox Helix de plus près et celle-ci pourrait marquer un tournant pour Microsoft, au point de potentiellement se tourner davantage vers une infrastructure PC plutôt que console.

Avant l'officialisation de la Xbox Helix par Microsoft, les rumeurs allaient déjà bon train pour la prochaine génération de machines de la firme de Redmond, et plusieurs bruits de couloir tendaient à indiquer qu'elle se rapprocherait davantage d'un PC que d'une console de salon traditionnelle. Peu après l'annonce de son nom de code, la bête a fait une apparition à la GDC 2026, où les participants ont pu en apprendre et en voir plus à son sujet, et cela semble bien confirmer les présomptions les plus répandues.

Xbox Helix : un hybride console/PC qui se confirme de plus en plus ?

En attendant une sortie de la Xbox Helix dans les prochaines années, en sachant que les devkits commenceront à circuler à partir de 2027, il y a eu beaucoup de mouvement du côté de Microsoft, comme la sortie des ROG Xbox Ally, la dernière mouture du « Steam Deck sous Windows », avec un système d'exploitation à cheval entre PC Windows et consoles portable. Ensuite, avril marquera l'arrivée sur les PC sous Windows 11 d'un « Mode Xbox », avec une interface rappelant celle justement de la ROG Xbox Ally ou des consoles Series.

Il apparaît de plus en plus évident que Microsoft veut harmoniser ses écosystèmes consoles et PC et les unifier sous la seule bannière de Windows. La Xbox Helix devrait s'inscrire dans cette même dynamique. Au-delà du logiciel, c'est aussi côté matériel que la prochaine machine de la firme de Redmond pourrait se rapprocher grandement d'un hybride console/PC. Ce notamment grâce à un partenariat entre le géant américain et AMD autour du projet FSR Diamond. L'idée derrière ce projet est de proposer un concentré des technologies en vogue, longtemps l'apanage du PC et plus récemment de la PS5 Pro comme l'upscaling par IA, la multi-génération d'images, le Ray et Path Tracing.

Lex experts analystes de Digital Foundry, qui ont pu voir la Xbox Helix d'un peu plus près à la GDC 2026, ont ainsi mis bout à bout leurs observations et les dernières informations partagées au sujet de la machine pour estimer que « Xbox va s'aligner sur le PC. [...] Helix se présentera comme une console, mais tournera sous Windows ». Microsoft entend ainsi jouer sur ses forces, au détriment d'un marché des consoles qu'il a progressivement perdu au fil des années, et qui serait apparemment en déclin, notamment auprès des jeunes générations, à l'inverse du PC.

Source : Digital Foundry