Pensée à l'origine comme un véritable hybride PC/console, ouverte à Steam et sans abonnement obligatoire pour jouer en ligne, la Xbox Helix aurait pu bousculer toutes les habitudes de Microsoft. Mais entre un changement de direction chez Xbox et une crise de la mémoire qui fait flamber les coûts, cette vision très ambitieuse pourrait bien finir au placard. On fait le point.

La fin du multi payant chez Xbox avec la Helix ?

D'après Jez Corden chez Windows Central, qui cite des sources proches des plans de Microsoft, la Xbox Helix devait initialement supprimer purement et simplement l'abonnement obligatoire pour jouer en ligne. Une première depuis l'arrivée du Live Gold, il y a plus de vingt ans.

Dans sa première mouture, qui portait encore un autre nom de code jusqu'à l'été dernier, la Helix devait en effet être un PC gaming complet, capable de faire tourner en plus toute la ludothèque Xbox. Le concept rappelait fortement la ROG Xbox Ally : une interface plein écran pensée pour la manette, avec la possibilité de basculer sur le bureau Windows pour installer ce que l'on veut, Steam inclus.

C'est justement ce choix qui aurait rendu la fin du multi payant inévitable sur la Xbox Helix. Difficile, en effet d'imaginer un PC ouvert à tous les vents, mais qui réclamerait malgré tout un abonnement pour jouer en ligne, alors que ce n'est le cas sur aucune autre plateforme PC. Selon Windows Central, la suppression de ce péage avait d'ailleurs été chiffrée et intégrée à la stratégie de Microsoft.

À noter toutefois que ces plans dataient de Phil Spencer, qui a depuis quitté le navire Xbox, remplacé par Asha Sharma à la tête du groupe. Depuis ce changement et une conjoncture économique peu heureuse, les plans autour de la Helix auraient semble-t-il sensiblement changé. Il ne serait désormais plus question que « d'une console capable de lancer vos jeux PC », comme l'a expliqué récemment Jason Ronald, vice-président de la nouvelle génération.

© Microsoft

Des plans finalement abandonnés à cause de la crise que traverse l'industrie ?

Si l'on en croit le dernier rapport de Windows Central, tout ou partie des plans de faire de la Xbox Helix un PC de salon auraient en effet fait les frais de différents facteurs semant le chaos dans le monde de la tech et l'industrie du jeu vidéo. Tout d'abord, la RAMpocalypse provoquée par la cannibalisation de la mémoire par les data centers mais aussi la situation économique assez alarmante de la branche gaming de Microsoft auraient chamboulé les plans d'un multi gratuit.

D'une part, il faut visiblement se préparer psychologiquement à une nouvelle génération de consoles au prix exorbitant, avec notamment une Xbox Helix dépassant potentiellement le seuil inquiétant des 1 000 euros. Ensuite, alors que la marque au X doit montrer des signes de bonne santé financière pour que Microsoft consente à la garder, renoncer aux revenus du multijoueur représenterait un énorme manque à gagner face à la concurrence.

Enfin, l'idée de l'ouverture de la Xbox Helix vers d'autres plateformes comme Steam serait également de l'histoire ancienne. Alors que la marque au X essaie de ramener un maximum de joueurs vers son giron, avec notamment le retour des exclusivités, proposer l'accès à d'autres boutiques semble contreproductif. D'autant que des analyses ont relevé un recours par défaut massif à Steam sur la ROG Xbox Ally, ce qui n'a pas fait les affaires de Microsoft.

Pour l'heure, Microsoft n'a rien confirmé, et avec un contexte économique aussi instable, la firme elle-même n'a peut-être pas encore tranché. Jez Corden avoue toutefois être plutôt pessimiste : selon lui, le rêve d'un multijoueur gratuit sur Xbox est peut-être parti avec l'équipe de Phil Spencer. Réponse sans doute lors des prochaines prises de parole officielles autour de la Xbox Helix.

Source : Windows Central