Après un récent leak évoquant la PS6 et la RTX 6060, c'est au tour de la Xbox Helix de se rappeler à notre bon souvenir, cette fois par l'entremise d'un nouveau rapport. Via diverses sources prétendument proches de Microsoft, celui-ci a dévoilé plusieurs informations à propos de la console future génération de la firme de Redmond, avec une fenêtre de sortie qui viserait Noël 2028. Mais il se pourrait qu'on en trouve peu sous le sapin, car il serait question d'une machine à un prix exorbitant dans une fourche de... 1 200 à 1 800 dollars !

Une Xbox Helix à venir courant Noël 2028 au prix entre 1 200 et 1 800 dollars ?

Le rapport en question en lien avec la Xbox Helix et plus globalement la branche gaming de Microsoft provient du site Fortune. Il s'intitule « La PDG non joueuse dans une course pour sauver Xbox », qui s'intéresse donc en grande partie à Asha Sharma, désormais patronne de la marque au X vert, sous la direction de laquelle on doit notamment le retour des exclusivités consoles avec pour commencer Gears of War E-Day, mais aussi le tristement célèbre « Reset » qui a entraîné une restructuration massive et d'énormes vagues de licenciements.

Il va sans dire que l'avenir de la branche gaming de Microsoft se joue principalement avec la Xbox Helix, les Series étant le canard boiteux de cette génération face aux PS5 et Nintendo Switch 2. À ce titre, la direction de la marque au X aurait mis la pression pour accélérer le développement de la console, quitte à utiliser massivement l'IA, selon le rapport de Fortune. Cela aurait pour but de sortir la machine pour Noël 2028.

Mais à quel prix ? Avec la RAMpocalypse, une pénurie de composants comme la RAM et le stockage, cannibalisés par les datacenters IA, la flambée des prix de ces derniers a semé le chaos sur le marché informatique, et on craint à juste titre des Xbox Helix et PS6 à des prix dépassant les 1 000 euros. Selon Fortune, la Helix afficherait donc un tarif entre... 1 200 et 1 800 dollars. Cela serait dû au fait que Microsoft veut en faire un véritable PC de salon, à l'image de la Steam Machine sortie cet été à un prix démesuré pour sa fiche technique assez faiblarde, elle-même victime des affres de la tristement célèbre RAMpocalypse.

© Microsoft

Un rapport à vraiment prendre pour argent comptant ?

Bien que Fortune avance tenir ses informations de sources proches de Microsoft, et bien qu'elles soient sur le papier plausibles, il convient de prendre ces révélations autour de la Xbox Helix avec de prudentes pincettes. Il est en effet préférable d'attendre des annonces officielles de la part des parties intéressées pour en avoir le cœur net.

Pour rappel, la prochaine génération de consoles, tant côté Xbox que PlayStation, devrait à la fois compter une machine de salon, mais aussi un appareil portable. Asha Sharma avait en effet présenté dans une récente réunion en interne la 10ème génération de consoles comme une « famille d'appareils ». Sur ce point, le rapport de Fortune avait peu de choses nouvelles à dire. Patience et prudence sont donc de mise en attendant des données plus concrètes.

Asha Sharma, PDG de Xbox Game Studios.

Source : Fortune