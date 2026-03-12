Il y a quelques jours, Microsoft a enfin partagé quelques informations officielles à propos de sa console nouvelle génération, nom de code Xbox Helix. Peu après, des leaks ont évoqué une fiche technique particulièrement robuste pour ce qui se présenterait finalement davantage comme un « PC de salon » qu'une console pure et dure, et qui pourrait surpasser la PS6, mais potentiellement moyennant un prix également bien supérieur. En attendant que la firme de Redmond confirme ou infirme tout cela, le géant américain était à la GDC 2026 pour continuer de donner des nouvelles de la bête, certaines plutôt excitantes, d'autres un peu moins, notamment concernant sa fenêtre de sortie théorique, a priori bien plus lointaine qu'escompté.

La Xbox Helix en vedette à la GDC 2026 pour gâter les développeurs, mais patience sera de mise pour les joueurs

En ce moment à San Francisco, la Game Developers Conference 2026 bat son plein. C'est l'occasion pour les développeurs de se retrouver pour découvrir les nouveautés de demain. Microsoft y a occupé une place importante, avec rien de moins que sa fameuse Xbox Helix, qui a donc redonné officiellement de ses nouvelles. En coulisses, les développeurs ont donc probablement pu voir un prototype de la bête en action, ainsi que glané quelques données quant à son mode de fonctionnement et ses capacités.

En attendant que le commun des mortels puisse mettre la main dessus, Microsoft a posté un article de blog en lien avec l'apparition de la Xbox Helix à la GDC 2026 sur Xbox Wire, pour divulguer une partie des informations à retenir de la conférence. Si l'article ne spécifie pas exactement la fiche technique de la console nouvelle génération marquée d'un X, le peu qu'on en apprend semble confirmer les récents leaks et qu'il s'agira bien d'une bête de puissance.

Ce qui apparaît cependant évident, c'est que la Xbox Helix pourrait finalement ne pas sortir courant 2027, comme nombre de bruits de couloir et de leaks l'avait laissé entendre. On apprend en effet que les développeurs devraient recevoir une « version Alpha » d'un devkit de la Xbox Helix courant 2027. Qui dit envoi de tels kits, qui plus est en version Alpha, implique potentiellement que la forme finale de la console ne risque pas d'arriver avant 2028, au plus tôt. Microsoft pourrait cependant nous réserver quelques surprises sur ce terrain, et il convient donc d'attendre des informations plus concrètes pour en avoir le cœur net.

© Microsoft

Source : Xbox Wire