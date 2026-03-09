D'après de nouveaux leaks autour de la récemment officialisée Xbox Helix, celle-ci pourrait mettre une sérieuse vitesse à la PS6, on fait le point sur le sujet.

Malgré des changements majeurs en interne, dont le remplacement de Phil Spencer et Sarah Bond par Asha Sharma et Matt Booty, les choses semblent pour l'heure suivre leur cours au sein de la branche gaming de Microsoft, qui a officiellement confirmé l'existence de sa prochaine console il y a peu, nom de code Xbox Helix. Peu après cette révélation, de nouveaux leaks à son sujet ont fait surface, et la machine se rapprochant davantage d'un PC que d'une console de salon pourrait, en tout cas en termes de puissance, faire beaucoup d'ombre aux specs présumées de la PS6.

Une Xbox Helix sur le papier encore plus puissante que la PS6 selon des leaks

Tandis que la « RAMpocalypse » fait déjà des ravages sur le marché des PC et pourrait sérieusement impacter l'avenir des consoles, dont les Xbox Helix et PS6 à venir, Microsoft et Sony déplacent peu à peu leurs pions en vue de leur prochaine génération. À défaut de fiches techniques officielles, les deux machines ont fait l'objet de leaks relativement crédibles, dont de récents à propos de la Helix de la part de la généralement bien informée chaîne YouTube Moore's Law is Dead, qui nous permettent d'avoir une idée de leur puissance théorique respective.

Et, comme techniquement la Xbox Series X face à la PS5, la Xbox Helix devrait sur le papier surpasser la PS6 en termes de puissance et vitesse brutes. Ce notamment grâce à une puce AMD Magnus plus grande que la puce AMD Orion de la console de Sony (408 mm carré contre 280 mm carré), permettant donc plus de composants, mais impliquant en contrepartie un prix plus élevé pour la machine de Microsoft. Ensuite, la Xbox Helix embarquerait un CPU doté de 3 cœurs Zen 6 et 8 cœurs Zen 6c et un GPU comportant 68 unités de calcul RDNA 5, contre 2 cœurs Zen 6 à puissance faible et 8 cœurs Zen 6 et 54 unités de calculs RDNA 5 pour les CPU et GPU de la PS6.

Avec ces éléments en tête, Moore's Law is Dead prédit que la Xbox Helix pourrait être sur le papier 25% plus rapide que la PS6. À noter toutefois qu'il ne s'agit-là que d'estimations et de théories en étudiant les fiches techniques présumées des deux consoles. La pratique et les performances en jeu peuvent être radicalement différentes, selon l'état d'optimisation du matériel des consoles et des jeux, comme on a pu le voir sur cette génération où une PS5 théoriquement moins puissante s'avère globalement plus performante. L'avenir nous dira donc si le match entre la Xbox Helix et la PS6 ira cette fois en faveur de Microsoft ou non.

Source : Moore's Law is Dead sur YouTube