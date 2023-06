Le Summer Game Fest 2023 est lancé ! Jeudi 8 juin, le légendaire Geoff Keighley a ouvert le bal avec une énorme conférence marquée par plusieurs grosses annonces. Mais la fête est loin d'être terminée. Pendant encore quelques jours, plusieurs shows vont se tenir et tenter de marquer les esprits avec de belles annonces. Le 11 juin, à 19h, de nombreux joueurs seront devant leurs écrans pour suivre l'une des conférences les plus attendues : le Xbox Games Showcase. À une poignée d'heures de l'événement, deux gros leaks viennent de tomber et ils devraient faire plaisir à beaucoup de monde.

Deux grosses annonces Xbox fuitent avant l'heure

Sur son compte Instagram, Atlus, développeur de Persona (via son studio interne P Studio), a visiblement été un peu trop pressé d'annoncer ses nouveaux jeux. Les bandes-annonces de deux jeux Persona, dont l'arrivée était pressentie depuis un bon moment, ont été postées avant d'être rapidement supprimées. Comme vous le savez, Internet n'oublie rien et quelques joueurs ont eu le temps de capturer les trailers.

On découvre donc Persona 3 Reload, un remake de Shin Megami Tensei : Persona 3, sorti sur PS2 en 2006 au Japon. Le jeu arrivera en 2024 sur Xbox et PC. Deuxième titre a fuiter : Persona 5 Tactica. Un RPG tactique dans l'univers du tant apprécié Persona 5. Vous retrouverez Joker et tous ses alliés dans ce jeu prévu le 17 novembre prochain sur Xbox et PC. Comme on peut le voir à la fin des deux bandes-annonces, les deux titres seront inclus dans le Xbox Game Pass dès leur sortie.

Les joueurs PlayStation privés de Persona ?

La mauvaise nouvelle, c'est que les joueurs PlayStation et Switch n'auront vraisemblablement pas le droit de goûter à ces deux titres. Toutefois, impossible de l'affirmer à 100 %. Il arrive en effet que certains constructeurs ne mentionnent pas la sortie sur des plateformes concurrentes lorsqu'une bande-annonce est dévoilée lors de leur événement. Et ici, le logo Xbox en toute fin de trailer ne laisse pas trop de place au doute sur la présence des jeux Persona lors du Xbox Games Showcase. Quoi qu'il en soit, davantage d'informations devraient arriver une fois Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica annoncés officiellement. Ces titres devraient occuper les fans un bon nombre d'heures avant le très gros morceau : Persona 6.