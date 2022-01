Microsoft a communiqué la liste des quatre titres que les abonnés Xbox Live Gold pourront découvrir le mois prochain. Au programme du Games With Gold de février, la distribution entre deux générations de consoles est toujours aussi équitable, puisque les Xbox One et Xbox 360 sont toutes deux représentées, et plutôt deux fois qu'une. Comme vous le savez déjà, la rétrocompatibilité vous assure que l’intégralité de ces titres est également jouable sur Xbox Series X|S.

Voici la liste des jeux offerts en février 2022 via le Xbox Games With Gold !

Xbox One :

Les Chevaliers de Baphomet 5 : La Malédiction du Serpent (du 1er au 28 février)

Retrouvez George Stobbart, l’Américain intrépide, aux côtés de Nico Collard, la journaliste téméraire française, sur les traces d’un tableau volé. Tentez de déjouer une bien sombre conspiration, aussi vieille que la parole écrite, dans une nouvelle aventure épique des Chevaliers de Baphomet.

Aerial_Knight’s Never Yield (du 16 février au 15 mars)

Entrez dans la peau de Wally, un personnage mystérieux toujours en mouvement, et sautez, courez, glissez, foncez au son de l’œuvre de Danime-sama. Il s’agit d’un titre pensé pour les speed runners comme pour les joueuses et joueurs occasionnels, aussi long qu’un film d’action.

Xbox 360 :

Hydrophobia (du 1er au 15 février)

Hydrophobia est un jeu d’aventure et de survie à la troisième personne qui se déroule à bord d’une ville flottante contrôlée par des terroristes. L’héroïne du jeu, Kate, va devoir surmonter ses peurs d’enfant et se battre en utilisant ses compétences et ses connaissances en ingénierie des systèmes. Avec son action au rythme effréné et ses superbes graphismes, Hydrophobia vous fera participer à des combats aquatiques époustouflants qui, grâce au moteur de jeu, seront à chaque fois différents.

Band of Bugs (du 16 au 31 février)

Incarnez votre avatar et affrontez des insectes, des araignées, et même jusqu’à sept de vos amis en mode Chasseur d’araignées. Band of Bugs est un jeu de stratégie/tactique intuitif et frénétique qui vous plonge au cœur d’un monde fantastique.

Et l'on rappellera comme chaque mois que l'offre intéresse les abonnés Gold, mais également les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.