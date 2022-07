Réponse au PS Plus et à ses jeux gratuits offerts mensuellement aux abonnés, le programme Xbox Games with Gold va opérer un très gros changement, qui devrait faire plaisir à certains joueurs ou pas.

La fin d'une ère pour le Xbox Games With Gold

Une page va se tourner pour Xbox Games with Gold. Actuellement, les quatre jeux gratuits mensuels sont constitués d’une partie de titres jouables sur Xbox Series et Xbox One, et une autre plus rétro dédiée aux jeux Xbox 360, mais qui restent accessibles sur les autres machines grâce à la rétrocompatibilité. Quelques semaines après le lancement des nouvelles offres du PS Plus, Microsoft annonce un changement de taille.

Dès le mois d’octobre, le Xbox Games With Gold arrêtera d’offrir un duo de jeux gratuits Xbox 360. L’éditeur estime avoir atteint « la limite de leur capacité » à les proposer dans le catalogue. Ce qui ne sera pas dit, c’est que de nombreux joueurs trouvaient que le programme faisait pâle figure comparé aux titres offerts par son rival. Évidemment, tous les jeux 360 réclamés avant resteront disponibles dans la bibliothèque. La firme de Redmond n’a cependant pas précisé ses plans.

Ce que l'éditeur ne dit pas clairement c'est que cela signifie potentiellement qu'il y aura deux jeux gratuits en moins par mois. Microsoft n'a en effet pas indiqué si le programme offrira toujours quatre titres ou s'il sera réduit à deux. Réponse dans les mois qui viennent donc.