Les jeux gratuits du Xbox Games With Gold de septembre ont été dévoilés. Au programme un soft exceptionnel devenu totalement culte ou encore un titre indé original et très bien reçu.

Microsoft a communiqué la liste des quatre titres que les abonnés Xbox Live Gold pourront découvrir ce mois-ci. Au programme du Xbox Games With Gold de septembre 2022, comme d'habitude, deux softs Xbox One et deux titres 360. Le tout étant toujours rétrocompatible avec les consoles Xbox Series X|S.

Voici les jeux gratuits du Xbox Games With Gold de septembre 2022

Pour une fois, il devrait y avoir plus d'heureux que de mécontents, même si le Xbox Games With Gold fait souvent grise mine face aux programmes plus solides du Xbox Game Pass. Sur les quatre jeux offerts, on retiendra avant tout le chef d'œuvre de Valve, Portal 2. Le second, c'est Double Kick Heroes, une production indépendante qui mélange deux genres qui n'ont, sur le papier, rien à voir entre eux.

Jeux gratuits Xbox One de septembre 2022

Gods Will Fall ( du 1er au 30 sepembre ) : entre le roguelite et le dungeon RPG, Gods Will Fall vous emmène dans le monde des divinités où vous êtes le seul espoir de l'humanité. Un jeu dans lequel la mort est omniprésente et vous aide à avancer pour accomplir votre destin.

Double Kick Heroes ( du 16 septembre au 15 octobre ) : un rythm' metal shoot, nom donné par le studio français à leur œuvre, qui conjugue donc jeu de rythme et shoot'em up. Le but ? Massacrer des zombies en écoutant du métal.

Jeux Xbox 360 du Xbox Games With Gold de septembre 2022

Thrillville ( du 1er au 15 septembre ) : faites-vous plaisir en contruisant votre parc d'attractions avec des montagnes russes, des kartings et pourquoi pas un parcours de mini-golf.