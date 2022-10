Autrefois incontournable, le programme Xbox Games With Gold a été délaissé au profit du Xbox Game Pass, nouveau fer de lance de Microsoft. Les jeux de novembre 2022 ont été dévoilés. Il y a du mieux ?

Depuis quelques années maintenant, les jeux gratuits offerts chaque mois dans le programme laissent les abonnés de marbre, et les cadeaux sont pires qu’avant depuis les changements opérés par la firme de Redmond. La formule proposait avant quatre titres, avec une partie rétro (Xbox 360) abandonnée depuis le mois dernier. Malheureusement, les jeux gratuits du Xbox Games With Gold de novembre 2022 ne feront pas que des heureux.

Les jeux gratuits Xbox Games With Gold de novembre 2022

Alors que les ajouts du Xbox Game Pass seront annoncés dans quelques jours, Microsoft lève le voile sur les jeux gratuits du Xbox Games with Gold de novembre 2022. Depuis octobre dernier, il n’y a donc que deux titres offerts aux abonnés, contre quatre auparavant. Pour le mois à venir, les membres du Xbox Live Gold et du Game Pass Ultimate pourront mettre la main sur un jeu coop indépendant méconnu du grand public et un classique de la stratégie remis au goût du jour.

Du 1er au 30 novembre prochain, les abonnés Xbox Games With Gold pourront donc récupérer Praetorians - HD Remaster. Célèbre jeu de stratégie en temps réel, il plonge les joueurs au cœur des machinations politiques de l’Empire romain. A eux de prouver leur valeur sur les champs de bataille en Gaule, en Italie ou même en Egypte. Du 16 novembre au 15 décembre ensuite, ce sera Dead en Job qui sera offert. Un jeu de tir en coopération locale qui se joue tout simplement avec deux joysticks prenant place dans un monde déjanté où il faut exterminer des spectres grâce à un aspirateur à fantômes et un pistolet à plasma