Une fois n'est pas coutume, c'est par l'intermédiaire des forums du site Dealabs que l'information pourrait avoir fuité. Comme pour de nombreux jeux proposés "gratuitement" ces derniers mois, à commencer par le line-up PlayStation Plus du même mois de janvier 2022, c'est le leaker Billbil-kun qui vend la mèche avant l'heure, et pense connaître les quatre prochains jeux du programme Xbox Games With Gold, à suivre.

Xbox One

NeuroVoider (du 1 au 31 janvier 2022)

NeuroVoider est un RPG twin-stick shooter qui se déroule dans un cyberespace futuriste où des cerveaux affrontent des robots maléfiques avec des lance-roquettes nucléaires. Affrontez la horde de robots vigilants, boostez votre personnage avec les carcasses fumantes de vos victimes, et défiez le maître NeuroVoider pour mettre un terme à cette guerre incessante. Jouez en coopération avec jusqu'à 4 amis, ou partez seul dans une aventure de destruction version hack'n'slash, avec une pointe de Rogue-lite et un peu de permadeath.

Aground (du 16 janvier au 15 février 2022)

Aground est un RPG de prospection/construction dans lequel les joueurs et joueuses se voient proposer un objectif, une histoire et une raison expliquant la nécessité de fabriquer et bâtir chaque objet et structure. À mesure que vous progresserez dans le jeu, vous ferez la connaissance de nouveaux personnages, débloquerez de nouvelles technologies et peut-être même… un peu de magie ! Parviendrez-vous à élever des dragons ? À rejoindre l'espace ? Après tout, pourquoi se limiter aux cieux terrestres ? Au-delà de son apparente simplicité, Aground cache une profondeur inattendue et une multitude de surprises qui vous feront en permanence vous demander ce qui vous attend par la suite !

Xbox 360

Radiant Silvergun HD (du 1 au 15 janvier 2022)

Restauré par Treasure, Radiant Silvergun est enfin disponible ! La jouabilité qui en a fait une légende du shoot 'em up reste intacte, rehaussée d'un mode secret « à la Ikaruga ». Réservé jusque-là au Japon, Radiant Silvergun fait peau neuve sur Xbox LIVE Arcade avec des Classements, un mode à deux en local ou sur Xbox LIVE, des replays téléchargeables et des graphismes remaniés.

Space Invaders Infinity Gene (du 16 au 31 janvier 2022)

Space Invaders est de retour ! Le titre qui a défini le jeu vidéo pour de nombreuses générations revient avec un système inédit : semblable au jeu d’origine lorsque vous commencez à jouer, il évolue au cours de la partie. Débloquez des stages, des améliorations et bien plus encore ! Le jeu complet propose un total de 143 stages pour le mode Normal et l'époustouflant mode Challenge où ces derniers changent à chaque partie. Vous pouvez même combattre dans des stages qui évoluent au son de votre propre musique et comparer vos scores en temps réel avec les joueurs du monde entier.

En attendant de découvrir par voie officielle si ces quatre jeux s'entendent bien comme la sélection de janvier, rappelons que les Games With Gold de décembre son toujours disponibles pour les abonnés :