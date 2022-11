Comme chaque mois Microsoft nous partage la liste de ses jeux offerts au sein de son programme Xbox Games With Gold. Et si le Xbox Game Pass est particulièrement généreux, les fans risquent d’être déçus par ces Games With Gold.

Alors que les jeux du PS Plus de décembre viennent d’être dévoilés, Xbox dégaine lui aussi sa liste de jeux gratuits. Au menu ce mois-ci, deux titres indépendants qui ne parleront pas forcément à grand monde aux premiers abords.

Liste des jeux Xbox Games With Gold de décembre 2022

On retrouve ainsi Colt Canyon, un sympathique roguelike 2D tout en pixel développé par la petite équipe de Retrific Game Studio. On y incarne un cowboy qui sera amené à faire le ménage au Far West dans une ambiance western très marquée. Le titre propose de la coopération, de nombreuses armes et améliorations à déverrouiller et plusieurs environnements dangereux à explorer.

Le second, Bladed Fury, est quant à lui un jeu d’action à la patte graphique colorée et singulière. Jouable en coopération, le titre nous envoie dans une Chine moyenâgeuse fantasmée. Le jeu s'inspire grandement de la mythologie chinoise et de tout le folklore de l'époque pour nous déroulée une aventure vendue comme prenante et captivante.

Les deux jeux seront disponibles sur Xbox Series X/S et Xbox One. Si les softs ne sont pas mauvais, nul doute que les adhérents au programme seront déçus, d’autant qu’il n’y a désormais plus que deux petits jeux offerts depuis la refonte du système qui ne donne désormais plus de jeux rétro.

De toute manière, Microsoft ne s'en cache même plus, et mise désormais absolument tout sur son Xbox Game Pass qui lui, a la réputation d'offrir tout un tas de jeux chaque mois, dont de nombreuses sorties day one et toutes les exclusivités de la marque.