Réponse au PS Plus et à ses jeux gratuits offerts mensuellement aux abonnés, le programme Xbox Games with Gold va opérer des changements dès le mois d'octobre.

Incontournable auprès des abonnés Live Gold, le programme de jeux gratuits a été délaissé au profit de Xbox Game Pass. Microsoft avait annoncé de très gros changements pour le Xbox Games With Gold qui seront effectifs dès le mois d’octobre. Le couperet vient de tomber, ce sera encore moins intéressant.

Les jeux Xbox Games With Gold d'octobre 2022

Une page se tourne pour Xbox Games with Gold. Anciennement, la formule proposait quatre jeux gratuits mensuels comprenant une partie de jeux gratuits sur Xbox Series et Xbox One, et un autre plus rétro dédié aux jeux Xbox 360. Ce dernier ne sera plus proposé, et les joueurs se demandaient par quoi il serait remplacé. La réponse est simple : rien. Microsoft vient d’annoncer les jeux d’octobre 2022 et il n’y en a que deux.

Du 1er au 31 octobre, les abonnés Xbox Games With Gold pourront récupérer Windbound, jeu indépendant où les joueurs doivent explorer une île interdite. Du 16 octobre au 15 novembre, ce sera Bomber Crew Deluxe Edition qui sera offert. Dans ce jeu de simulation et stratégie. Choisissez les membres de votre équipage sachant que les noms, compétences et histoires sont en génération procédurale. De quoi garantir une expérience unique pour tous. Cette première sélection du nouveau Xbox Games With Gold laisse les joueurs dubitatifs pour le moment. Reste à voir ce que les prochains mois donneront.