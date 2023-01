Les nouveaux jeux gratuits du programme Xbox Games with Gold de février 2023 ont été annoncés par Microsoft. Il s'agit de titres plus confidentiels qui ont été très bien notés par les joueurs.

Le programme Xbox Games With Gold a perdu de sa splendeur au profit du Xbox Game Pass. Depuis octobre 2022, la firme de Redmond a opéré des changements quant à son offre, la rendant encore moins intéressante. Anciennement, la formule proposait quatre jeux gratuits mensuels comprenant une partie des titres pour les Xbox Series et Xbox One, et un autre plus rétro dédiée aux jeux Xbox 360. Cette dernière a finalement été coupée sans être remplacée, faisant baisser le nombre de titres offerts à deux seulement. Cela n’empêche pas la firme de Redmond de proposer des productions plus confidentielles mais appréciées. Ce sera le cas avec l’un des jeux Xbox Games With Gold de février 2023.

Les jeux Xbox Games with Gold de février 2023

Incontournable auprès des abonnés Live Gold, le programme de jeux gratuits Xbox Games With Gold n’est plus ce qu’il était. Moins intéressant que dans le passé, il permet néanmoins de récupérer de nouveaux titres tous les mois dans le cadre de son abonnement Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate. Pour le mois de février, Microsoft mise une nouvelle fois sur deux petits titres, dont l’un qui cumule près de 22 000 avis extrêmement positifs sur Steam. Les Xbox Games With Gold de février 2023 sont donc :

For the King (1 er au 28 février)

au 28 février) Guts N Goals (16 février au 15 mars)

For the King

Du 1er au 28 février, les joueurs pourront donc récupérer For the King. Un RPG stratégique qui avait déjà été mis en avant le mois dernier dans l’une des sélections Xbox Free Days of Play. Dans ce jeu gratuit Xbox Games with Gold, le royaume de Fahrul est plongé dans le chaos. La reine doit demander à ses sujets de repousser la catastrophe causée par la mort du roi. C’est à vous de répondre à son appel désespéré en venant à bout d’une pléthore de combats en tour par tour couplés à des éléments de roguelike. Pour pimenter le tout, tous les événements, les cartes et les quêtes sont générés de façon procédurale. A sa sortie, For The King a été un franc succès et le jeu est actuellement noté à 9/10 sur Steam.

Guts ‘N Goals

Guts ‘N Goals a lui aussi reçu un accueil chaleureux des joueurs. Un jeu à récupérer gratuitement dans le cadre du Xbox Games with Gold du 16 février au 15 mars 2023. Ici, les ballons de foot sont parfois des palets de hockey et où vous vous servez d’une batte pour marquer des buts, plutôt que de vos pieds. Essayez de nombreux mini-jeux et choisissez parmi plus de 30 héros uniques pour vivre des parties endiablées. Les mutateurs viennent créer la surprise et le ballon peut changer de forme à n’importe quel moment de la partie.