Bien qu’il ait perdu de sa superbe au fil des années, Microsoft poursuit son programme Xbox Games With Gold. Depuis octobre 2022, l’offre est devenue encore moins intéressante suite à la suppression de deux jeux rétro de l’ère Xbox 360. La formule est passée de quatre jeux à deux seulement, qui ne trouvent bien souvent pas grâce aux yeux des abonnés. Qu’à cela ne tienne, la firme de Redmond poursuit sur sa lancée en mettant en avant des titres plus confidentiels, mais qui n’en sont pas moins appréciés la plupart du temps. Est-ce que ce sera également le cas avec les jeux Xbox Games With Gold d'avril 2023 ?

Les jeux gratuits Xbox Games with Gold d'avril 2023

Microsoft a levé le voilé sur les nouveaux jeux gratuits pour les abonnés au Xbox Games With Gold. Incontournable il y a quelques années, le programme est désormais entièrement éclipsé par le Xbox Game Pass. Les membres peuvent néanmoins continuer de récupérer deux nouveaux titres chaque mois dans le cadre de leur abonnement Xbox Live Glod ou XGP Ultimate. Pour le mois d’avril 2023, la firme de Redmond proposera encore deux productions indépendantes, qui ont toutes deux reçu un assez bon accueil. Inutile de faire durer le suspense, les jeux Xbox Games With Gold de mars 2023 sont donc :

Out of Space: Couch Edition (du 1er au 30 avril)

(du 1er au 30 avril) Peaky Blinders: Mastermind (du 16 avril au 15 mai)

Out of Space Couch Edition

Jeu de stratégie multijoueur en co-op, en ligne comme locale. Dans ce titre du line-up Xbox Games With Gold,, vous cohabitez avec vos colocataires dans un vaisseau spatial. Vous devez générer des ressources, recycler vos ordures et construire de nouvelles technologies pour faire face à l’attaque des extraterrestres. Améliorez votre équipement et votre vaisseau, aménagez votre domicile, gérez les tâches quotidiennes et parvenez à survivre aux aléas de la colocation. Un titre qui repose une génération aléatoire de niveaux afin de garantir des parties différentes à chaque fois et qui est assez entraînant pour que vous ayez envie de débloquer les succès pour obtenir du nouveau contenu.

Peaky Blinders Mastermind

Adaptation de la célèbre série éponyme, ce jeu gratuit Xbox Games With Gold se présente comme un titre d’aventure et de stratégie où vous devez exécuter des plans parfaitement synchronisés en incarnant des Peaky Blinders. Le jeu se déroule avant les événements de la première saison et vous laisse incarner six membres de la famille Shelby. Tous auront leurs propres forces et faiblesses, permettant par exemple de soudoyer un policier ou tout simplement avoir recours à la force brute. Un titre qui permet d’avancer ou de reculer dans le temps et qui vous demandera d’utiliser à bon escient le bon personnage au bon moment pour résoudre des énigmes.