Entre le State of Play, le Summer Game Fest, le Xbox Games Showcase et toutes les autres conférences qui gravitent autour, l’actualité s’annonce particulièrement chargée dans les jours à venir. Et nous n’aurons d’ailleurs pas à attendre jusque-là pour la voir s’emballer puisque comme avant chaque conférence, les rumeurs et les leaks en tout genre vont déjà bon train à l’approche de leurs diffusions. Le State of Play comme le Summer Game Fest en ont déjà fait les frais, et il semblerait que ce soit désormais au tour du Xbox Games Showcase 2026.

Une partie du contenu du Xbox Games Showcase 2026 déjà révélé ?

En effet, alors que la conférence estivale de Microsoft n’est pas attendue avant le 7 juin prochain, de multiples indices commencent déjà à émerger ici et là sur le contenu potentiel que l’on peut s’attendre à y retrouver. À commencer par du Call of Duty, par exemple, qui pourrait bien profiter du Xbox Games Showcase 2026 pour lever le voile sur Modern Warfare 4. Mais bien d’autres jeux seront évidemment de la partie, et si l’on se fie à une récente mise à jour du Xbox Game Pass, sept d’entre eux pourraient déjà avoir été révélés par Microsoft.

Car comme ont pu le remarquer certains internautes, la firme de Redmond a récemment mis à jour la section « Prochainement dans le Game Pass », avec l’ajout de sept titres dont la date de sortie est annoncée pour 2026. Cela comprend notamment le très attendu Fable, dont les rumeurs de report ont été démenties par Playground Games, mais aussi d’autres jeux annoncés du côté de chez Xbox tels que Clockwork Revolution, Resonance: A Plague Tale Legacy ou encore There Are No Ghosts at the Grand, tous apparus au Xbox Games Showcase 2025.

À ces quatre titres viennent également se greffer des jeux comme Tropico 7, Armatus et Witchbrook, qui pourraient donc eux aussi faire partie du line-up de la conférence cette année. Bien sûr, précisons néanmoins que tout ceci reste pour l’heure à prendre avec un certain recul. Après tout, on sait que Xbox a parfois une vision assez large du mot « prochainement », même si le fait qu’ils soient tous annoncés pour cette année tend à laisser penser qu’ils ont de grandes chances d’apparaître lors du Xbox Games Showcase 2026.

Un événement majeur pour la firme

À moins que ce ne soit pour d’autres conférences, comme le Summer Game Fest, le Future Games Show, ou peu importe. Dans tous les cas, quelque chose se prépare. Et nul doute que le public sera au taquet pour ce Xbox Games Showcase 2026, qui sera le premier à être diffusé sous la coupe d’Asha Sharma, nouvelle présidente de Xbox. Profitons-en d’ailleurs pour rappeler qu’à ce jour, seule la présence de Gears of War: E-Day a été confirmée pour l’événement, ce dernier faisant l’objet d’un Direct dédié juste après le Xbox Games Showcase 2026.

Source : Reddit