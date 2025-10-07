Il y a quelques jours, un groupe Xbox dans une situation visiblement critique larguait une véritable bombe, en annonçant l'augmentation des prix du Xbox Game Pass, entre autres changements qui ont provoqué une véritable levée de boucliers des joueurs, ainsi que désabonnements en masse. Parmi les changements les plus controversés, le fait que le palier Premium n'offre plus l'accès aux grosses exclusivités le jour de leur sortie, mais dans l'année ; et un palier Ultimate comprenant toujours cette prestation, entre autres nouveautés, mais au prix de 26,99 euros par mois. Et si tout cela cachait en réalité l'introduction d'une nouvelle offre gratuite en lien avec une fonctionnalité très souvent mise en avant Microsoft ? C'est ce que d'insistantes rumeurs suggèrent.

Un Xbox Game Pass qui a littéralement la tête dans les nuages, et ce bientôt gratuitement ?

Si le Xbox Game Pass a récemment connu beaucoup de changements, la plupart très mal vus par les joueurs, un point commun demeure, à différents degrés : un accès au Xbox Cloud Gaming. Outre son service d'abonnement phare, Microsoft a depuis longtemps fait de xCloud l'un des principaux chevaux de bataille de sa branche gaming. Ceci s'inscrit notamment dans sa campagne de communication selon laquelle « Tout est une Xbox », de la Smart TV aux smartphones en passant par les tablettes.

Si l'on en croit d'insistantes rumeurs récentes, notamment colportées par Tom Warren, spécialiste des affaires de Microsoft, dans un rapport pour The Verge, ces changements controversés du Xbox Game Pass précèderaient la création d'une nouvelle forme d'offre, d'abord via une bêta publique, puis un déploiement global dans les prochains mois. Il serait alors question d'une version gratuite du service, proposant seulement l'accès au Xbox Cloud Gaming... en contrepartie de publicités de deux minutes entre chaque session de jeu.

Il ne s'agirait cependant pas de la seule contrainte à l'étude pour cette version gratuite du Xbox Game Pass. Selon le rapport de Tom Warren, il ne serait pas encore question d'une quelconque limitation du temps du jeu. Il précise toutefois que Microsoft envisagerait de limiter chaque session à une heure de temps de jeu, avec seulement cinq heures de temps de jeu total par mois. Qui dit formule gratuite du Xbox Game Pass exclusivement dédiée au Xbox Cloud Gaming suggère également une qualité de connexion pour le moins douteuse, et aucune priorité dans la file d'attente.

Autant de privilèges qu'on retrouve en effet maintenant dans les paliers Premium et Ultimate du Game Pass. Il convient toutefois d'attendre une annonce plus officielle pour savoir quels sont réellement les plans de Microsoft à propos de cette formule gratuite dans les nuages de son service phare.

Source : The Verge