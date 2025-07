Juillet 2025 touche bientôt à son terme, et avec lui notamment le programme du Xbox Game Pass. Ce mois-ci va d'ailleurs se terminer en beauté pour le service d'abonnement, avec l'early acces de Grounded 2 par Obsidian Entertainement. En attendant de connaître plus en détail le programme du Game Pass pour août 2025, un autre titre particulièrement surveillé arrive aujourd'hui Day One dans son catalogue.

Un gros jeu de juillet 2025 pose ses plumes Day One sur le Xbox Game Pass

Le mois de juillet 2025 a globalement été généreux côté jeux vidéo, et tel a également été le cas pour le Xbox Game Pass. Le service a en effet accueilli de nombreux gros titres dans son catalogue, dont Rise of the Tomb Raider, deux opus de la licence Mana, Tony Hawk's Pro Skater 3+4, ou encore RoboCop: Rogue City et Abiotic Factor. Ne lui restait plus que deux jeux à ajouter à son catalogue pour finir le mois, et pas des moindres, avec Grounded 2 à venir en early access le 29 juillet, et le titre qui nous intéresse ici : Wuchang Fallen Feathers.

Développé par le studio chinois Leenzee et édité par 505 Games, ce nouveau souls-like sort en effet aujourd'hui sur PC, PS5, Xbox Series, et donc le Xbox Game Pass. Le titre enregistre une honorable réception critique, avec une moyenne de 75% sur Metacritic et OpenCritic, notamment grâce à une formule souls-like classique mais bien adaptée à son univers centré sur le folklore chinois et des combats aussi plaisants qu'ardus. Malheureusement pour lui, il écope toutefois sur Steam d'une moyenne d'avis « Extrêmement négative », la faute semble-t-il à d'énormes problèmes de performance et d'optimisation, qu'on espère rapidement corrigés pour que tout un chacun puisse en profiter comme il se doit.

Quoi qu'il en soit, les amateurs de souls-like abonnés au Xbox Game Pass peuvent donc voir ce que vaut Wuchang Fallen Feathers dès aujourd'hui sur Xbox Series et PC, à condition toutefois de souscrire aux paliers Ultimate ou PC. L'occasion en tout cas de l'essayer sans avoir à payer le prix fort, au cas où le titre tournerait mal sur lesdites plateformes.