La fin de semaine est un moment de répit pour beaucoup. Les joueuses et les joueurs sont notamment gâtés quand arrive le jeudi. Entre les jeux offerts via l'Epic Games Store et Prime Gaming, ils ont l'embarras du choix sur PC. Côté console, ils peuvent se tourner vers le Xbox Game Pass et son week-end de jeu gratuit. Cette fois, quatre titres les attendent pour des parties endiablées.

Les jeux gratuits Xbox Game Pass du 6 au 10 mars 2025

Le Xbox Game Pass vous permet de profiter de nombreux avantages. Les abonnés profitent par exemple de nombreux cadeaux pour des jeux tendances. Mais, l'intérêt qu'ils y trouvent réside surtout dans le catalogue de jeux à la demande. Toutefois, ils ont régulièrement accès à autre accès à une sélection hors-catalogue, le temps d'un week-end.

L'opération « FreePlayDays » est donc de retour du 6 au 10 mars 2025 (8h59 dernier délai) pour vous permettre de jouer à quatre jeux populaires qui ne sont pas dans le catalogue du Xbox Game Pass. Ce week-end, il va y avoir de l'action entre R6 Siege, Born of Bread, AEW Fight Forever et le dernier Test Drive.

© Microsoft.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege à l'essai sur le Xbox Game Pass

Parmi les FPS tactique, Rainbow Six Siege est une vraie référence. Lancé en 2015, le jeu d'Ubisoft est toujours aussi populaire, saison après saison. Avec ses affrontements compétitifs en 5v5, il requiert à la fois un sens de la stratégie et une précision sans faille pour mener vos missions à bien.

Ce week-end, le Xbox Game Pass vous donne donc l'occasion de devenir un membre des forces spéciales de R6 Siege. Non seulement le jeu profite d'une réduction exceptionnelle de 80 %, mais vous il est disponible à l'essai pendant toute la durée du FreePlayDays.

Testez Born of Bread sur Xbox Series X|S durant les FreePlayDays

Le Xbox Game Pass est l'occasion de faire tout un tas de jolies découvertes. Et si Born of Bread était la prochaine pour vous ? Ce RPG coloré et frais vous place dans la peau de Tipain, un petit personnage de farine avec une grande quête à accomplir. Heureusement, il peut compter sur tous ses amis pour y parvenir.

Plein d'humour, Born of Bread est aussi une revisite des combats au tour par tour. Le studio WildArts s'est donc démené pour vous sortir du four un titre plein de saveur, avec une excentricité qui le rend mémorable. Mais ça, vous vous en rendrez compte en profitant de l'essai de 2 heures accordé par le Xbox Game Pass du 6 au 10 mars 2025.

AEW: Fight Forever gratuit tout le week-end

Votre truc, c'est plutôt le ring et la sueur ? Alors Yuke's et THQ Nordic ont ce qu'il vous faut ce week-end. De fait, AEW Fight Forever est accessible à tous les abonnés du Xbox Game Pass jusqu'à lundi prochain. C'est l'occasion pour vous de tester un des derniers jeux de catch sortis.

Paru en 2023, AEW Fight Forever a reçu un accueil plutôt correct. Avec 52 combattantes et combattants, il a un roster cinq étoiles pour des combats hauts-en-couleur sur le ring ! De plus, il propose une dizaine de modes de jeu différents afin de varier les plaisirs. Faites sonner la cloche ce week-end sur Xbox Game Pass !

Test Drive Unlimited Solar Crown à fond sur le Xbox Game Pass

Pour finir, le Xbox Game Pass vous invite sur la piste de course. Pendant les actuels jours de jeu gratuit, vous pouvez essayer Test Drive Unlimited Solar Crown. Six mois après sa sortie, le petit dernier de Nacon tente de vous montrer qu'il a eu droit à un bon passage au garage pour rattraper son faux démarrage.

Pour ce nouvel Test Drive, embarquez pour des courses de haute-volée si l'île de Hong Kong. Dans un décor de rêven pilotez des véhicules luxueux qui en ont sous le capot. Cerise sur le gâteau, le jeu se démarque de la plupart de ses concurrents avec un monde ouvert à parcourir avec plaisir.