Ça vous dit de jouer à 4 jeux gratuits tout le week-end grâce au Xbox Game Pass ? Le service à la demande Microsoft vous propose d'essayer gratuitement plusieurs titres bien notés de la critique et des joueurs. C'est donc une bonne occasion de faire de belles découvertes sans vous ruiner pendant les FreePlayDays.

Le Xbox Game Pass propose plusieurs jeux gratuits dès le 19 novembre

Microsoft n'a pas fini de vous faire aimer les jeux vidéo. Le géant américain propose chaque week-end de profiter de plusieurs jeux gratuits à l'occasion des FreePlayDays. Du 19 au 22 novembre 2026, trois titres sont accessibles sans surcoût dans votre abonnement :

Deadlink

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer

Polterguys: Possession Party

Une autre surprise attend même tous les joueurs sur la plateforme de Microsoft. En effet, pendant la même période, vous pouvez profiter de Thomas & Friends: Wonders of Sodor parmi les jeux gratuits des FreePlayDays, mais sans besoin du Xbox Game Pass. De quoi ravir les amateurs de simulation de train et la fameuse licence de Mattel.

© Microsoft

Deadlink, le FPS roguelite accessible pendant les FreePlayDays

Amateurs de jeux cyberpunk, le Xbox Game Pass vous donne l'opportunité d'essayer Deadlink du 19 au 22 novembre. Le FPS fait en effet partie des nouveaux jeux gratuits des FreePlayDays. Incarnez un agent recruté pour un projet expérimental qui mène des opérations clandestines. Nerveux et explosifs, la création du studio polonais Gruby Entertainment affiche une dimension roguelite qui ajoute encore plus de piment à cette plongée dans des niveaux illuminés de néons et générés de façon procédurale.

Slayers X Terminal Aftermath Vengance of the Slayer dans les jeux gratuits du Xbox Game Pass

L'éditeur No More Robots (Yes, Your Grace) place un des titre de son catalogue parmi les jeux gratuits des FreePlayDays du 19 novembre. Grâce au Xbox Game Pass, aventurez vous dans l'univers psychédélique du FPS rétro Slayers X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer. Prenez le contrôle de l'alter ego d'un ado des années 1990 qui se lance dans une vendetta à travers des niveaux labyrinthiques avec un gros arsenal sur les bras. Pleine d'humour, on peut dire que la proposition a séduit la critique en décrochant un 80 sur Metacritic.

Polterguys Possession Party

Polterguys Possession Party est de retour parmi les FreePlayDays du Xbox Game Pass. Déjà rendu accessible comme jeu gratuit dans le service par le passé, vous avez une nouvelle chance de découvrir ce titre multijoueur avec de drôles de fantômes qui tentent d'échapper à un monstre. Relevez le défi de nombreux mini-jeux jusqu'à 4 en local ou 8 en ligne, le tout dans des arènes colorées et avec une dose de fraîcheur parfaite pour passer un week-end convivial. Là aussi on est face à une proposition très appréciée de la critique avec son 81 affiché sur Metacritic.