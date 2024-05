Ce week-end, les joueurs du Xbox Game Pass ont l'opportunité de profiter gratuitement de quatre titres exceptionnels grâce au programme Free Play Days. Dès maintenant et jusqu'au lundi 3 juin à 8 h 59, vous pouvez plonger dans les univers de trois jeux tous plus différents les uns que les autres. C'est bien simple, il y en a pour tout le monde et vraiment pour tous les goûts.

Le Xbox Game Pass ne rigole plus

Call of Duty: Modern Warfare 3 est l'un des titres présente dans le Xbox Game Pass. Pour ce week-end gratuit, les joueurs peuvent accéder aux modes multijoueur et zombies. Le mode multijoueur de Modern Warfare III offre une expérience compétitive. Les joueurs peuvent s'affronter dans divers modes de jeu, allant des classiques Match à Mort par Équipes et Domination aux nouvelles variantes stratégiques. Les cartes sont conçues pour encourager à la fois l'action rapide et les tactiques de groupe. Le mode zombies permet aux joueurs de faire équipe pour affronter des vagues de morts-vivants dans des environnements variés. Ce mode coopératif met à l'épreuve la coordination et les compétences de survie des joueurs, avec des armes personnalisables et des capacités spéciales à débloquer.

L'autre jeu à essayer gratuitement sur le Xbox Game Pass est Skull and Bones qui est un jeu de pirates en monde ouvert développé par Ubisoft. Les joueurs peuvent explorer les mers, engager des batailles navales et chercher des trésors dans cette aventure maritime. Les joueurs peuvent naviguer à travers des océans ouverts, découvrir des îles mystérieuses et s'engager dans des missions variées. La navigation et la gestion du navire jouent un rôle central, avec des options de personnalisation étendues pour votre flotte. Les batailles navales sont au cœur de Skull and Bones. Les joueurs doivent utiliser des tactiques de combat intelligentes, gérer leur équipage et utiliser diverses armes pour vaincre les navires ennemis. Les alliances avec d'autres joueurs peuvent également s'avérer cruciales pour dominer les mers. Notons que CoD et Skull and Bones sont disponibles pour tout le monde et partout, contrairement aux deux jeux suivants qui sont des exclusivités réservées aux membres du XGP.

De la course et du combat

Il y a un peu de tout dans le Xbox Game Pass ce week-end puisqu'on retrouve Assetto Corsa Competizione qui est un simulateur de course développé par Kunos Simulazioni. Connu pour son réalisme, il est le choix idéal pour les amateurs de course automobile. Le jeu se distingue par sa physique réaliste et son attention aux détails. Chaque voiture est modélisée avec précision, et les conditions de course, telles que la météo et l'usure des pneus, affectent la conduite. Assetto Corsa Competizione propose divers modes de jeu, y compris des championnats, des courses d'endurance, et des épreuves en ligne. Les joueurs peuvent s'affronter dans des courses compétitives avec un niveau de réalisme intéréssant.

Enfin, on retrouve dans le Xbox Game Pass Dragon Ball Xenoverse 2 qui est un jeu d'action-RPG basé sur l'univers populaire de Dragon Ball. Développé par Dimps et publié par Bandai Namco Entertainment, il offre une expérience immersive dans le monde des Saiyans. Les joueurs peuvent créer leur propre personnage, choisir parmi diverses races de l'univers Dragon Ball et personnaliser leurs compétences. Le jeu propose une progression riche avec des missions variées et des combats épiques.