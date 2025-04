Le milieu de semaine a été particulièrement mouvementé avec la présentation de la Nintendo Switch 2... et des prix de ses jeux ! Compte tenu du tollé (90 € en physique), on se dit qu'on va profiter d'autant plus des occasions de jouer à l'œil grâce aux opérations des distributeurs. Que ce soit via l'Epic Games Store, Steam, ou encore Prime Gaming, il y a de quoi faire. N'oublions pas également le Xbox Game Pass, qui s'avance avec 4 jeux gratuits dont vous pouvez profiter dès maintenant.

De nouveaux jeux gratuits sur le Xbox Game Pass

Ces derniers temps, le Xbox Game Pass a fait la joie de ses abonnés en leur proposant de nouveaux avantages. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner ses vieilles habitudes. Le service de jeux à la demande de Microsoft vous invite pour un nouveau week-end de jeux gratuits !

Si vous êtes un nouveau venu dans l'écosystème du Game Pass, vous vous apprêtez alors à découvrir un service bien utile : les FreePlayDays. Chaque semaine, du jeudi au lundi matin, plusieurs jeux vous sont accessibles hors-catalogue à la demande, et ce, sans surcoût. Cette fois, ce sont quatre jeux gratuits qui s'avancent jusqu'au 7 avril (8h59 dernier délai), dont le très populaire Dead by Daylight.

© Microsoft.

Age of Wonders 4 vous fait essayer sa nouvelle extension ce week-end

Premier titre de la liste des jeux gratuits du week-end sur le Xbox Game Pass : Age of Wonders 4 ! Tirée de la fameuse licence de stratégie au tour par tour, ce quatrième volet fait honneur au genre du 4X auquel il apporte en plus un vent de fraîcheur avec son univers de fantasy.

À l'occasion des FreePlayDays de Microsoft, Age of Wonders 4 s'offre gratuitement pour quelques jours. C'est donc l'occasion pour vous d'explorer les royaumes magiques du jeu, de faire évoluer votre faction et de partir à la conquête d'un vaste territoire. Qui plus est, vous pourrez en profiter pour tester la dernière extension incluant les Giant Kings au jeu.

Dead by Daylight vous met au défi de survivre sur le Xbox Game Pass

La franchise Dead by Daylight (car c'est une véritable franchise désormais) continue de vous faire trembler de plaisir ! En multijoueur, prenez part à la partie dans ce survival-horror asymétrique dans lequel vous devrez soit survivre face à des monstres tirés de grandes œuvres de l'horreur, ou au contraire, incarnez le méchant prêt à arracher la vie à ses victimes.

Fêtant cette année ses neuf ans d'existence, Dead by Daylight est toujours aussi populaire. D'année en année, il s'est fourni en contenu pour renouveler l'expérience. De Scream à Chucky, en passant par Alien, il a su puiser dans un viver culte pour nourrir son roster. Les jeux d'horreur ne sont pas en reste non plus, avec des personnages tirés de Silent Hill ou encore de Resident Evil. Ça vous tente ? C'est le moment d'en profiter gratuitement sur le Xbox Game Pass.

Catan est gratuit sur le Xbox Game Pass

Age of Wonders n'est pas le seul jeu de stratégie à s'offrir à vous sur le Xbox Game Pass ce week-end ! Le service de Microsoft vous permet également de profiter de Catan. Il s'agit d'une adaptation d'un jeu de plateau très populaire, qui en reprend les codes jusque dans l'esthétique.

En multijoueur en ligne ou désormais en local, le célèbre jeu de société prend vie au bout de la manette (ou du clavier-souris, au choix). Développer une colonie, construisez des routes et gérez vos ressources pour devenir le souverain de Catan ! Offrez-vous de belles parties grâce au Xbox Game Pass.

Everspace 2, le dernier jeu gratuit de la liste

Pour terminer, le Xbox Game Pass nous change totalement d'univers avec un dernier jeu gratuit tout le week-end. Il s'agit d'Everspace 2, un shooter qui, comme son nom l'indique, vous embarque pour un voyage spatial ! Après un accès anticipé encourageant de deux ans, cette production signée Rockfish Games est finalement sortie en 2023 avec un joli accueil critique.

La réussite d'Everspace 2 tient notamment dans son mélange des genres. Entre space shooter à la troisième personne et mécaniques roguelike, il promet un joli challenge à celles et ceux qui aiment le défi. Les environnements sont en plus très agréables à parcourir. C'est donc un dépaysement garanti (et gratuit !) qui vous attend sur le Xbox Game Pass.