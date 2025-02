C'est donc un mois de février 2025 particulièrement chargé qui se termine pour le Xbox Game Pass, avec notamment l'excellent Another Crab's Treasure, Starfield ou encore Avowed. Nous avons également droit comme premier jeu du lot à Far Cry New Dawn, le spin-off post-apo du quatrième opus. La boucle se boucle plutôt bien, puisque c'est un autre gros titre d'Ubisoft qui ferme la marche, ainsi qu'une excellente surprise avec l'un des jeux les plus plébiscités de l'année dernière, en attendant de voir ce que nous réserve le service en mars, dont potentiellement le retour d'un jeu culte de la franchise Call of Duty.

Le Xbox Game Pass ouvre et termine février 2025 avec un jeu Ubisoft

Pour laisser la place à ce joli arrivage de février 2025, le Xbox Game Pass a cependant dû faire sortir d'autres solides titres comme Bloodstained: Ritual of the Night, ou encore Tales of Arise. Pour plus ou moins compenser, les abonnés peuvent désormais accéder à Watch Dogs Legion, développé et édité par Ubisoft et sorti en 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et surtout l'excellent jeu de cartes rogue-lite Balatro !

Troisième opus de la franchise de hacking du géant français, Watch Dogs Legion a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie. D'une part, il quittait les États-Unis pour nous plonger dans une ville de Londres dystopique, dominée par une société de sécurité privée tyrannique. De l'autre, il ne nous faisait pas jouer un protagoniste principal, mais virtuellement n'importe quel londonien souhaitant rejoindre la résistance organisé par le groupe de hackers Deadsec. Une formule qui n'a pas été du goût de tout le monde, et surtout un jeu ayant connu un lancement un peu rocambolesque avec de nombreux problèmes techniques et un contenu de départ assez faiblard. Il est toutefois maintenant possible de l'essayer dans une version en principe bien plus aboutie et fournie via le Xbox Game Pass, sur PC, consoles Xbox ou le Cloud.

De l'autre côté, c'est donc Balatro qui rejoint aujourd'hui le Xbox Game Pass, sur PC, consoles et Cloud. Pour rappel, il s'agit de l'un des plus gros cartons de l'année dernière, lauréat de nombreuses récompenses amplement méritées, notamment aux Game Awards 2024. Le titre du seul développeur LocalThunk mélange en effet avec maestria mécaniques de poker et rogue-lite pour créer des decks toujours plus fous, dans une boucle de gameplay diablement addictive. Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, vous pouvez ainsi également vous plonger dans cette satisfaisante addiction qu'est Balatro. Reste maintenant à voir ce que le service nous réserve pour le mois de mars à venir.

Source : Xbox Game Pass