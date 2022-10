Xbox Game Pass ne cesse de s'étendre et un nouveau partenariat permet de déployer le service pour la réalité virtuelle. Explications.

La keynote Connect de Meta fut l'occasion pour l'entreprise (Facebook pour les anciens) de dévoiler leurs plans pour l'avenir et notamment un partenariat avec Xbox au sujet du Game Pass. Car oui, Microsoft veut que son service soit disponible partout. Un peu comme Bethesda avec Skyrim.

C'est ainsi que Satya Nadella le directeur général de Microsoft est venu en personne pour annoncer que le Game Pass allait être intégré dans les casques Meta Quest, plus spécifiquement la partie cloud gaming. Ainsi après avoir intégré nos smartphones, nos tablettes, nos PC, nos consoles et nos TV connectées le Game Pass va directement être proposé dans le Meta Quest Store. Il faut évidemment mesurer cette information car cela ne veut absolument pas dire que les jeux du Xbox Game Pass vont se transformer soudainement en VR. Il s'agira surtout de pouvoir y jouer via le mode cinéma du casque.

De plus, tous les jeux du XGP ne sont pas compatibles avec le cloud gaming et il faut de toute façon pour y avoir accès avoir un abonnement Xbox Game Pass Ultimate au tarif de 12,99 euros par mois. Une bonne nouvelle qui a tout de même des limites.

Xbox Cloud Gaming vous permet de diffuser des centaines de jeux de haute qualité sur une gamme d’appareils, et cela inclura Meta Quest 2 à l’avenir

Pour l'heure ni Microsoft ni Meta n'ont annoncé une date de sortie pour tout ceci.

Que pensez-vous de l'ajout du service de Microsoft aux casques Meta ?