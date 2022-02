Voici donc a quoi ressemble la nouvelle salve de jeux à venir sur le Xbox Game Pass. Au programme, 10 titres seront bientôt disponibles pour les abonnés dont voici la liste complète :

3 février

Contrast (Cloud et Console) – 3 février

Dreamscaper (Cloud, Console et PC) – 3 février

Telling Lies (Cloud, Console et PC) – 3 février

10 février

Besiege (Aperçu) (Cloud, Console et PC) – 10 février

CrossfireX (Console) – 10 février

Edge of Eternity (Cloud, Console et PC) – 10 février

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console et PC) – 10 février

The Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit ! (Cloud, Console et PC) – 10 février

14 février

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console et PC) – 14 février

Infernax (Cloud, Console et PC) – 14 février

Mais comme à chaque fois, ce flot de nouveaux arrivants ne doit pas nous faire oublier les autres, "ceux qui partent" du Xbox Game Pass , que voici sous vos applaudissements (on compte sur vous) :

Rappelons enfin que le Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, vous demande d'investir 12,99 euros par mois.