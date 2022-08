On connaît la rengaine par cœur maintenant. A chaque début de mois, Microsoft annonce les premiers jeux qui viendront garnir le catalogue du Xbox Game Pass. Voici la première vague d’août et c’est un bon cru.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass d'août 2022

Le mois commence sur les chapeaux de roue. Entre les jeux gratuits du PS Plus, du Games with Gold ou encore d’Amazon Prime les joueurs ont déjà de quoi faire. C’était sans compter sur le Xbox Game Pass d’août 2022, qui va proposer plusieurs nouveaux jeux dont quelques sorties day one. Microsoft met fin au suspense et dévoile les premiers jeux du mois. Entre grosses licences, simulation barrée et jeux indé, tout le monde va être servi. Rappelons que d'autres titres seront ajoutés à la seconde quinzaine du mois, d'autant que l'éditeur aime parfois faire quelques surprises.

2 août - Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console & PC)

Jeu multijoueur d’Ubisoft, Ghost Recon Wildlands propose de réunir jusqu’à trois amis pour explorer un monde ouvert gigantesque. Ici les Ghosts, une force spéciale américaine, affrontent le cartel de Santa Blanca pour sauver la Bolivie.

4 août - Shenzen I/O (PC)

Jeu de programmation où vous devez construire des circuits en utilisant divers composants. Un petit OVNI du Xbox Game Pass s’inspirant de la vraie ingénierie électronique. Comme son nom l’indique, le jeu vous emmène vers Shenzhen, la capitale mondiale de l’électronique.

4 août - Turbo Golf Racing (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Quand Rocket League rencontre le golf. C’est un peu la description qui peut résumer Turbo Golf Racing. Disponible day one sur le Xbox Games Pass, ce jeu de sport vous propose de faire avancer une balle géante à coups de chip, de putt et de smash.

9 août - Two Point Campus (Cloud, Console & PC)

Lui aussi disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass d’août 2022, Two Point Campus est le dernier jeu des créateurs de Two Point Hospital. Direction cette fois dans une université complètement déjantée qu’il conviendra de construire et de gérer en proposant des cours plus fous les uns que les autres.

11 août - Cooking Simulator (Cloud, Console & PC)

Le mois d’août du Xbox Game Pass sera décidément placé sous le signe de la simulation. Son nom est assez évocateur, Cooking Simulator vous fait prendre les commandes d’une cuisine réaliste pleine d’ustensiles. A vous de concocter et de débloquer plus de 80 recettes à partir des dizaines d’ingrédients.

11 août - Expeditions: Rome (PC)

RPG tactique en tour par tour, Expeditions: Rome vous fait évoluer au fil d’une intrigue où vous devez sceller le sort de Rome en conquérant des terres étrangères. A vous de faire triompher votre légion en prenant les bons choix.

11 août - Offworld Trading Company (PC)

Jeu de stratégie en temps réel de Soren Johnson, le concepteur de Civilization IV, Offworld Trading Company vous fait atterrir sur une Mars qui a été colonisée. Ici toutes les grandes entreprises terriennes sont venues s’installer, mais il va falloir redoubler d’efforts pour dominer la concurrence particulièrement féroce.

Les sorties du Xbox Game Pass d'août 2022

Toutes ces nouveautés du Xbox Game Pass d’août 2022 s’accompagnent également de quelques sorties. Vous avez en effet jusqu’au 15 août pour essayer les cinq jeux suivants. Rappelons que dans le cadre de votre abonnement, vous pouvez obtenir une réduction de 20% sur chacun d’entre eux si vous souhaitez les conserver.