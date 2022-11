Le mois de décembre et les fêtes de fin d’année approchent. Entre deux repas de famille, les abonnés Xbox Game Pass pourront découvrir toute une nouvelle flopée de jeux. Si Microsoft a d’ores et déjà dévoilé les jeux gratuits Xbox Games with Gold, la firme de Redmond n’a pas encore communiqué officiellement sur les prochains ajouts au catalogue. En revanche, on en connaît déjà une partie.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de décembre 2022

L’année se terminera-t-elle en apothéose pour le Xbox Game Pass ? En 2022, Microsoft a une nouvelle fois régalé ses abonnés avec pléthore de jeux, dont des grosses sorties comme A Plague Tale Requiem, Tunic, Scorn, Disney Dreamlight Valley ou encore Two Point Campus. Si Microsoft n’a toujours pas révélé officiellement la liste des ajouts pour la première moitié du mois prochain, on connaît déjà les quatre premiers jeux qui seront jouables dans les semaines à venir. Comme à l’accoutumée, le Xbox Game Pass va en effet accueillir plusieurs jeux day one, c’est-à-dire des titres disponibles dès leur lancement.

Au programme du Xbox Game Pass de décembre 2022 donc, une exclusivité folle du co-créateur de Rick & Morty, la suite d’un un jeu d'horreur et d'infiltration très connu, et deux titres indépendants qui pourront profiter de l’aura du service d’abonnement pour s’ouvrir à un tout nouveau public. Voici sans plus attendre la liste des futurs ajouts :

Hello Neighbor 2 - 6 décembre

- 6 décembre High on Life - 6 décembre

- 6 décembre Chained Echoes - 8 décembre

- 8 décembre Infinite Guitars - 13 décembre

Comme d’habitude, il ne s’agit là que d’une partie des jeux qui seront disponibles dans le Xbox Game Pass de décembre 2022, sachant que le mois sera en effet plus calme en termes de sorties. On n'est cependant pas à l'abri de quelques surprises avec les Game Awards 2022 qui auront lieu ce 8 décembre. Pour connaître la liste complète, il faudra en revanche patienter encore quelques jours pour découvrir l’annonce officielle.