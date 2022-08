Chaque mois, Microsoft remplit le catalogue de son Xbox Game Pass avec une flopée de nouveaux jeux. Sorties day one, titres indépendants, grosses productions, la firme de Redmond n’hésite pas à mettre à la main au portefeuille pour garnir son service de jeux surprenants. Mais combien rapporte l’ajout d’un jeu au XGP ? Un développeur indépendant a vendu la mèche.

Microsoft lâche de gros billets pour le Xbox Game Pass

Nouveau fer de lance, le Xbox Game Pass est devenu l’un des meilleurs bons plans du jeu vidéo. Entre la disponibilité des jeux le jour de leur sortie, dont les exclusivités, ou des pépites du monde indépendant, il y a en a pour tous les goûts et ce pour un moindre coût. Cependant, pour être aussi compétitif Microsoft doit sortir le chéquier pour pouvoir intégrer des jeux légendaires de Bethesda ou encore une licence PlayStation. Au milieu de grosses productions, quelques titres plus confidentiels sont de la partie. Et même pour eux, Microsoft est prêt à mettre une sacrée somme.

C’est par exemple le cas de Cooking Simulator qui a rejoint le Xbox Game Pass d’août 2022. Le site TwistedVoxel, a révélé que des documents internes du développeur polonais mentionnaient le montant avancé par Microsoft pour que le jeu rejoigne le catalogue. Cela représente 22% de l’ensemble des revenus de l'entreprise sur l’année fiscale précédente soit environ 600 000 dollars. Une somme plutôt exorbitante pour un titre assez petit qui en plus date de 2019. On peut aisément imaginer que ce chiffre grimpe en fonction de la popularité et de l’ampleur du jeu, et des titres comme Death Stranding ou Immortal Fenix Rising doivent largement dépasser un montant à sept chiffres. Une chose est certaine, Microsoft mise gros sur le Game Pass et préparerait même un abonnement familial pour étendre sa portée.