Le Xbox Game Pass continue d’enrichir son catalogue avec des titres marquants. Ce 13 mai, c’est Warhammer: Vermintide 2 qui rejoint le service, disponible à la fois sur console et cloud. Une excellente occasion pour les abonnés de découvrir (ou redécouvrir) ce jeu d’action coopératif intense, acclamé pour son gameplay nerveux et son univers sombre.

Un nouveau jeu gratuit pour les abonnés du Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass frappe fort. Sorti initialement en 2018, Vermintide 2 est un jeu d’action à la première personne qui reprend la formule de Left 4 Dead, mais dans l’univers brutal et gothique de Warhammer Fantasy. Ici, pas de zombies, mais des armées de Skavens, des hommes-rats perfides, et les forces du Chaos à affronter en coopération.

Le titre mise avant tout sur l’expérience multijoueur. Vous incarnez l’un des cinq héros de l’Empire, chacun disposant de trois classes (ou carrières) avec des styles de jeu très différents. Corps-à-corps, sorts destructeurs, tirs à distance… chaque joueur peut personnaliser son approche et son rôle dans l’équipe. Bref, un titre de grande qualité sur le Xbox Game Pass.

Une action intense et stratégique

Vous l'avez compris, ce nouveau jeu sur le Xbox Game Pass est très bon. Ce qui fait la force de Vermintide 2, c’est son rythme effréné combiné à une vraie exigence de coordination. Les ennemis arrivent par vagues, souvent en surnombre, et certaines situations nécessitent un travail d’équipe précis pour s’en sortir. Ajoutez à cela des boss redoutables, des pièges et des objectifs à accomplir dans la panique, et vous obtenez un jeu aussi grisant que difficile. On avait adoré lors de notre TEST à l'époque sur Gameblog.

Le système de loot et de progression permet également de faire évoluer son personnage, de débloquer de nouveaux équipements, et d’adapter son build selon les missions. Une boucle de gameplay efficace, qui pousse à revenir encore et encore pour améliorer ses scores, surtout en difficulté élevée. Bref, le Xbox Game Pass régale.

Pour ceux qui n’auraient jamais essayé, c’est l’occasion parfaite de plonger dans l’un des meilleurs jeux coopératifs de ces dernières années. Et pour les vétérans, c’est peut-être le bon moment pour reprendre les armes et tenter les défis des niveaux de difficulté légendaire.

