Xbox et Microsoft viennent tout fraîchement de dévoiler la liste des derniers ajouts au Xbox Game Pass en septembre 2025. Voici ce qui vous attend après Hollow Knight Silksong.

Le mois de septembre a été historique pour les membres du Xbox Game Pass. Après des années d’attente et de memes sur tout Internet, Hollow Knight Silksong est enfin disponible. Des millions de joueurs se sont empressés d’aller le tester et sont aujourd’hui encore en train de se casser les dents contre certains des boss les plus redoutables. Mais malgré l'engouement autour du jeu indépendant, les metroidvania, ce n’est pas pour tout le monde. Microsoft a ainsi prévu quelques autres jeux pour occuper les abonnés qui ne sont pas friands de ce genre d’expériences. La firme de Redmond vient en effet d’annoncer les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de septembre 2025.

Voici les derniers jeux du Xbox Game Pass de septembre 2025

Sortie événement ou non, Microsoft se cantonne à son calendrier de communication. Tous les mois, le géant américain annonce en deux temps les nouveautés de son service. Si la première vague a donc été marquée par l’arrivée d’Hollow Knight Silksong, elle était néanmoins assez timide pour quiconque n’aime pas le genre. La firme de Redmond rattrape-t-elle le coup avec les prochains jeux du Xbox Game Pass de septembre 2025 ? Le verdict est tombé :

Les nouveautés Xbox Game Pass de septembre 2025

Call of Duty: Modern Warfare III (Console) – 17 septembre

(Console) – 17 septembre For the King II (Console) – 17 septembre

(Console) – 17 septembre Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S) – 17 septembre

(Game Preview) (Xbox Series X|S) – 17 septembre Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 17 septembre (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 17 septembre (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement) Frostpunk 2 (Cloud & Xbox Series X|S) – 18 septembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud & Xbox Series X|S) – 18 septembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Wobbly Life (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 18 septembre

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 18 septembre Hades (Cloud, Console, & PC) – 19 septembre

(Cloud, Console, & PC) – 19 septembre Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) – 22 septembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Game Preview) (PC) – 22 septembre (Game Pass Ultimate et PC uniquement) Sworn (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – September 23 (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement)

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – September 23 (Xbox Game Pass Ultimate et PC uniquement) Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 25 septembre

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 25 septembre Visions of Mana (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 25 septembre

(Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 25 septembre Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Console, & PC) – 30 septembre

(Cloud, Console, & PC) – 30 septembre Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, & PC) – 7 octobre (Game Pass Ultimate et PC uniquement)

Les prochaines nouveautés Game Pass Core

A partir du 1er octobre, de nouveaux jeux rejoindront également définitivement le Xbox Game Pass Core :

Cities: Skylines – Remastered

Disney Dreamlight Valley

Warhammer 40,000: Darktide

Les derniers départs du XGP du mois

Comme toujours, ces nouveautés seront contrebalancées par une vague de départs. Ce sont donc quatre jeux qui quitteront le service dès le 30 septembre 2025. Avant l'arrivée de Ninja Gaiden 4 le mois prochain, les autres jeux disponibles dans le service s'en iront. Voici donc sans plus attendre les ultimes sorties du Xbox Game Pass de septembre 2025 :

Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Console, & PC)

Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Console, & PC)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Console, & PC)

Terra Invicta (Game Preview) (PC)

Source : XboxWire